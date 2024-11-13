وبلغت البيتكوين، وهي أهم العملات الرقمية رسملة، عتبة 91548 دولاراً قرابة الساعة 14,55 بتوقيت غرينيتش.

ومنذ الإعلان عن فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفعت قيمة البيتكوين بنسبة 30%. وتخطت عتبة 80 ألف دولار الأحد بعدما سجّلت رقماً قياسياً في مارس/آذار الماضي.

وكان ترمب وصف العملات الرقمية بعملية نصب واحتيال خلال ولايته الأولى، لكن موقفه تغير بالكامل في هذا الشأن، وأطلق عملته الرقمية الخاصة متعهداً بجعل الولايات المتحدة "العاصمة العالمية للبيتكوين والعملات الرقمية".

وتطرّق الرئيس الجمهوري خلال حملته الانتخابية إلى فكرة إقامة احتياطي وطني استراتيجي للبيتكوين. وحظي خلال حملته بدعم مجموعات ناشطة في مجال العملات الرقمية.

وترتكز البيتكوين التي كان الغرض منها بداية التهرب من رقابة المؤسسات المالية التقليدية، على تقنية سلسلة الكتل التي تقوم مقام سجّل افتراضي غير قابل للتزوير يحفظ أثر كل الصفقات المبرمة.

وتسعى الهيئات الناظمة إلى سد الثغرات القانونية المحيطة بهذه الأصول الرقمية التي غالباً ما كانت موضع جدال، وهي ما زالت تعتبر من الوسائل المستخدمة لتبييض الأموال أو الاحتيال على أفراد.