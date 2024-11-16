سياسة
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بعد اعتزال 20 عاماً.. أسطورة الملاكمة تايسون يخسر نزالاً أمام يوتيوبر
خسر أسطورة الملاكمة مايك تايسون، أمام صانع المحتوى (اليوتيوبر) جيك بول، بمباراة للوزن الثقيل أقيمت أمس الجمعة في تكساس بالولايات المتحدة.
بعد اعتزال 20 عاماً.. أسطورة الملاكمة تايسون يخسر نزالاً أمام يوتيوبر
تعرضت مباراة تايسون واليوتيوبر بول لانتقادات لاذعة. / صورة: AFP
16 نوفمبر 2024

وأذيعت المباراة على شبكة نتفليكس مباشرة، بحضور حشد كبير من المتابعين في حلبة ملعب AT&T في أرلينغتون. وانتصر بول (27 عاماً)، بعد 8 جولات كاملة، في نزال كان صعباً على "البطل الحديدي".

وبدأ تايسون (58 عاماً) النزال بقوة في الجولتين الأولى والثانية، لكن فارق العمر ظهر بسرعة بعدما تقدم النجم الشاب في الجولات الست اللاحقة.

وتلقى أسطورة الملاكمة العائد من الاعتزال بعد 20 عاماً عديداً من اللكمات، وصدّ كثيراً منها، كما نجح في تسديد عدد من اللكمات القوية. وفي الثواني الـ10 الأخيرة من الجولة الثامنة توقف بول عن تسديد اللكمات وانحنى احتراماً لنجم اللعبة.

وقال تايسون، الذي طالما لُقّب بـ"أقوى رجل في العالم"، عقب تتويج منافسه الشاب إن "بول يستحق الاحترام"، مشيراً إلى أنه ليس متأكداً مما إذا كان قد يلاكم من جديد أم أن هذه كانت بالفعل مباراته الأخيرة.

وكان من المقرر في البداية أن يقام النزال في يوليو/تموز الماضي، لكن تأجل في مايو/أيار بعدما احتاج تايسون إلى علاج طبي على متن رحلة جويّة بين ميامي ولوس أنجلوس إثر "تقيؤ الدم بسبب قرحة نازفة".

وانتقد محللون رياضيون المباراة واعتبروها أشبه بـ"عرض في سيرك" يقدّم مستوى غير مقبول من المخاطرة بالنسبة إلى تايسون، الذي كان آخر ظهور له في عالم الاحتراف عام 2005، عندما هُزم بالضربة القاضية بعد انسحابه أمام الملاكم الأيرلندي كيفن ماكبرايد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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