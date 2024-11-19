وقال في بيان، أمس الاثنين، إن الأسلحة المشتراة من الولايات المتحدة يجب أن تستخدم وفقاً للقانون الإنساني.

وأكد الديمقراطي هولين أن إسرائيل انتهكت هذا الشرط في قطاع غزة الفلسطيني.

وأشار إلى أن الهجمات الإسرائيلية في غزة ولبنان "تضر بمصداقية الولايات المتحدة وهذا لا ينبغي أن يستمر".

ومن المنتظر أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع القانون غداً الأربعاء.

وقدم مشروع القانون السيناتور المستقل بيرني ساندرز، بدعم من الديمقراطيين بيتر ويلش وجيف ميركلي وبريان شاتز.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.