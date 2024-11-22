وأفاد بيان مكتب المدعي العام الألماني بأنه "قُبض أمس على محمد ك (تركي الجنسية)، الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، في العاصمة برلين، وجرى تفتيش منزله في أوبرهاوزن وبرلين".

تجدر الإشارة إلى أن محمد ك كان يشغل منصب ما يسمى الضابط الإقليمي في تنظيم "PKK" الإرهابي منذ عام 2014.

وذكر البيان أن المشتبه به كان مسؤولاً عما يسمى "المنطقة الشمالية"، التي شملت شتوتغارت بين أكتوبر/تشرين الأول 2014 ويونيو/حزيران 2015، وكولونيا حتى نهاية عام 2015، وبرلين وهامبورغ وساكسونيا السفلى في عام 2024.

كما أوضح البيان أن المشتبه به محمد ك. نسّق أنشطة التنظيم والموظفين والدعاية، ونظم جمع الأموال لمصلحة تنظيمه الإرهابي تحت ما يسمى التبرعات.