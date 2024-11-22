سياسة
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ألمانيا.. القبض على متهم بالانضمام إلى تنظيم "PKK" الإرهابي
ألقت السلطات الألمانية، اليوم الجمعة، القبض على شخص في ألمانيا بتهمة الانضمام إلى منظمة "PKK" الإرهابية.
ألمانيا.. القبض على متهم بالانضمام إلى تنظيم "PKK" الإرهابي
الشرطة الألمانية تقبض على متهم بالانضمام إلى تنظيم "PKK" الإرهابي. / صورة: AA
22 نوفمبر 2024

وأفاد بيان مكتب المدعي العام الألماني بأنه "قُبض أمس على محمد ك (تركي الجنسية)، الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، في العاصمة برلين، وجرى تفتيش منزله في أوبرهاوزن وبرلين".

تجدر الإشارة إلى أن محمد ك كان يشغل منصب ما يسمى الضابط الإقليمي في تنظيم "PKK" الإرهابي منذ عام 2014.

وذكر البيان أن المشتبه به كان مسؤولاً عما يسمى "المنطقة الشمالية"، التي شملت شتوتغارت بين أكتوبر/تشرين الأول 2014 ويونيو/حزيران 2015، وكولونيا حتى نهاية عام 2015، وبرلين وهامبورغ وساكسونيا السفلى في عام 2024.

كما أوضح البيان أن المشتبه به محمد ك. نسّق أنشطة التنظيم والموظفين والدعاية، ونظم جمع الأموال لمصلحة تنظيمه الإرهابي تحت ما يسمى التبرعات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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