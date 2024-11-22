جاء ذلك خلال كلمته اليوم الجمعة، في منتدى إسطنبول للطاقة بمدينة إسطنبول، موضحاً: "تُعَدّ الطاقة قاطرة التنمية، وهي شرط أساسي للتحول الصناعي".

وشدّد الرئيس التركي على أن حكومته تولي تقليل الاعتماد على الخارج في الطاقة وتخفيف عبء ذلك أهمية كبيرة، مشيراً إلى أن الحرب الروسية-الأوكرانية مر عليها ألف يوم وأظهرت مخاطر التبعية للخارج، بخاصة بمجال الطاقة.

وأوضح الرئيس أردوغان أنه "مع رفع الإنتاج اليومي بحقل صقاريا إلى 7 ملايين متر مكعب زدنا إنتاجنا المحلي من الغاز الطبيعي إلى 8 ملايين متر مكعب يومياً"، مضيفاً: "اكتشفنا احتياطيات جديدة تُقدَّر بـ66 مليون برميل من النفط في 84 عملية تنقيب العام الجاري بعدة ولايات في مقدمتها شرناق وهكاري ووان".

ولفت الرئيس التركي إلى أن أنقرة تهدف إلى "إنتاج 20 ألف ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقة النووية بحلول 2050"، مشيراً إلى أنه مع عمل محطة "آق قويو" النووية بكامل طاقتها سيؤمَّن 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء.

وأضاف أردوغان: "بدأت سفينتنا عروج رئيس أنشطتها (للتنقيب عن الطاقة) في 3 حقول بالمياه الصومالية، وأثق أننا سنتلقّى أخباراً سارة"، وأوضح أن منتدى إسطنبول سيناقش قضايا مثل دور تركيا بقطاع الطاقة وتمويل تحويل الطاقة.

ويركز المنتدى، الذي تنظمه الأناضول تحت رعاية وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، على موضوع "مستقبل مشترك، أهداف مشتركة"، يجمع قادة الطاقة العالميين لمواجهة التحديات المشتركة.