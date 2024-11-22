سياسة
2 دقيقة قراءة
لندن.. تفجير طرد مشبوه قرب السفارة الأمريكية وإخلاء جزئيّ بمطار غاتويك
أعلنت شرطة لندن صباح الجمعة أنها فجرت "طرداً مشبوهاً" قرب السفارة الأمريكية وسط العاصمة.
لندن.. تفجير طرد مشبوه قرب السفارة الأمريكية وإخلاء جزئيّ بمطار غاتويك
الشرطة البريطانية قرب السفارة الأمريكية في لندن / صورة: Reuters
22 نوفمبر 2024

وقالت شرطة العاصمة على منصة إكس: "يمكننا أن نؤكد أن الانفجار الكبير الذي سُمع في المنطقة قبل فترة قصيرة كان انفجاراً مضبوطاً نفّذه ضباطنا"، مشيرة إلى أن التحقيق جارٍ.

قُبيل ذلك قالت الشرطة إنها تلقّت تحذيراً بشأن "حادثة وقعت بالقرب من السفارة الأمريكية" الواقعة في حي ناين إلمز على الضفة الجنوبية لنهر التايمز.

وأضافت أنه "فُرِضَ طوق أمني في المنطقة كإجراء احترازي، فيما يحقق الضباط في شأن طرد مشبوه".

من جهتها أعلنت السفارة الأمريكية على منصة اكس أن "السلطات المحلية تفحص طرداً مشبوهاً خارج" المبنى.

وفي إشارة أخرى إلى أن السلطات في حالة تأهب، أعلن مطار غاتويك من جهته إخلاء "قسم كبير من المحطة الجنوبية".

وقال المطار على إكس إن هذا "إجراء احترازي، فيما نحقق في حادثة أمنية" بلا مزيد من التفاصيل حول طبيعة الحادثة.

وأضاف المصدر نفسه: "لا يمكن للمسافرين دخول المحطة الجنوبية في هذا الوقت (...). نحن نبذل قصارى جهدنا لحلّ المشكلة في أسرع وقت ممكن".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us