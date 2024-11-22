وقالت شرطة العاصمة على منصة إكس: "يمكننا أن نؤكد أن الانفجار الكبير الذي سُمع في المنطقة قبل فترة قصيرة كان انفجاراً مضبوطاً نفّذه ضباطنا"، مشيرة إلى أن التحقيق جارٍ.

قُبيل ذلك قالت الشرطة إنها تلقّت تحذيراً بشأن "حادثة وقعت بالقرب من السفارة الأمريكية" الواقعة في حي ناين إلمز على الضفة الجنوبية لنهر التايمز.

وأضافت أنه "فُرِضَ طوق أمني في المنطقة كإجراء احترازي، فيما يحقق الضباط في شأن طرد مشبوه".

من جهتها أعلنت السفارة الأمريكية على منصة اكس أن "السلطات المحلية تفحص طرداً مشبوهاً خارج" المبنى.

وفي إشارة أخرى إلى أن السلطات في حالة تأهب، أعلن مطار غاتويك من جهته إخلاء "قسم كبير من المحطة الجنوبية".

وقال المطار على إكس إن هذا "إجراء احترازي، فيما نحقق في حادثة أمنية" بلا مزيد من التفاصيل حول طبيعة الحادثة.

وأضاف المصدر نفسه: "لا يمكن للمسافرين دخول المحطة الجنوبية في هذا الوقت (...). نحن نبذل قصارى جهدنا لحلّ المشكلة في أسرع وقت ممكن".