واشتُهر النبهان بمقولة "روح الروح" التي أطلقها على حفيدته ريم، في أثناء توديعها بعدما استُشهدت على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وفي ذاك الوقت تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للجد نبهان وهو يحمل جثمان حفيدته في لحظات الوداع الأخيرة، ويحتضنها ويلاطفها بكلمات حنونة قائلاً لها "روح الروح".

وبدعم أمريكي، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.