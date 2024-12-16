سياسة
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صاحب مقولة "روح الروح".. استشهاد جد الطفلة ريم بقصف إسرائيلي وسط غزة
استُشهد اليوم الاثنين، الفلسطيني خالد النبهان صاحب مقولة "روح الروح"، خلال قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية.
صاحب مقولة "روح الروح".. استشهاد جد الطفلة ريم بقصف إسرائيلي وسط غزة
استشهاد جد الطفلة ريم "روح الروح" بقصف إسرائيلي وسط غزة/ (وسائل التواصل الاجتماعي) / Others
16 ديسمبر 2024

واشتُهر النبهان بمقولة "روح الروح" التي أطلقها على حفيدته ريم، في أثناء توديعها بعدما استُشهدت على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وفي ذاك الوقت تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للجد نبهان وهو يحمل جثمان حفيدته في لحظات الوداع الأخيرة، ويحتضنها ويلاطفها بكلمات حنونة قائلاً لها "روح الروح".

وبدعم أمريكي، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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