سياسة
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ماكرون: مستعدون لوضع أجندة إيجابية في العلاقات مع تركيا
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، أن بلاده مستعدة لوضع أجندة إيجابية في العلاقات مع تركيا.
ماكرون: مستعدون لوضع أجندة إيجابية في العلاقات مع تركيا
ماكرون: مستعدون لوضع أجندة إيجابية في العلاقات مع تركيا / صورة: AA
18 ديسمبر 2024

وأوضح بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، أن ماكرون أبدى استعداد بلاده لإنشاء أجندة إيجابية في العلاقات الثنائية مع تركيا، وبخاصة فيما يتعلق بالاستقلال الاستراتيجي للقارة الأوروبية.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا في الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية والوضع في سوريا. وذكر البيان، أن ماكرون وأردوغان، أعربا عن ارتياحهما للإطاحة بالنظام السوري.

وأعرب الزعيمان عن دعمهما للانتقال السياسي السلمي في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي يحترم الحقوق الأساسية للجميع في أقرب وقت.

ولفت البيان إلى أن ماكرون سيساهم في الجهود الإقليمية للحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها.

وحول الوضع في غزة، أشار البيان، إلى أن الجانبين يدعمان المفاوضات الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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