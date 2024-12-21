وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، في بيان عبر منصة إكس، أن "حكومة تصريف الأعمال السورية كلفت أسعد حسن الشيباني بحقيبة الخارجية".

من أسعد الشيباني؟

هو من مواليد محافظة الحسكة عام 1987، عاش في العاصمة دمشق وتخرج في جامعتها عام 2009 في كلية الآداب والعلوم الإنسانية فرع اللغة الإنجليزية وآدابها.

حصل الشيباني على درجة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الخارجية من جامعة صباح الدين زعيم في تركيا عام 2022، ويكمل الدكتوراه في التخصص ذاته.

بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، كان من المشاركين في فاعلياتها كما شارك في تأسيس حكومة الإنقاذ السورية عام 2017.

أسس الشيباني إدارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ السورية وكان في قيادتها منذ بدايتها.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.