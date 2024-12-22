سياسة
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فيدان يلتقي زعيم الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع بدمشق
التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الأحد، زعيم الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع بالعاصمة دمشق.
فيدان يلتقي زعيم الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع بدمشق
وزير الخارجية التركي يلتقي زعيم الإدارة الجديدة في سوريا في العاصمة دمشق / صورة: AA
22 ديسمبر 2024

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، والقائم بأعمال سفير أنقرة بدمشق برهان كور أوغلو، ووزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال السورية أسعد حسن الشيباني.

وأمس السبت كشف وزير الخارجية التركي في حوار تليفزيوني أنه يخطط لزيارة دمشق ولقاء مسؤولي الإدارة السورية الجديدة التي تولت زمام السلطة في البلاد عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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