وفي مؤتمر صحفي في العاصمة الصربية بلغراد، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشرة لإدراج علامة "LC Waikiki" على الساحة العالمية، أشار كوتشوك إلى أنهم يتلقون طلبات للحصول على وكالات بيع وحقوق امتياز (فرنشايز) لمنتجات الشركة في سوريا.

وأشار إلى أنّ الشركة تعد سوريا منطقة جغرافية قريبة، ولفت إلى أنهم أسسوا سابقاً شركة فيها وسيذهبون بأنفسهم لفتح متاجر، بعد تحقق الاستقرار، وذكر أن 1300 متجر للشركة منتشرة في 61 دولة عبر 5 قارات.

وأوضح كوتشوك أن الشركة حققت نمواً بنسبة 55% في عام 2024، مشيراً إلى أن متاجر الشركة ستنتشر في 20 دولة إضافية بحلول 2026 ليرتفع الإجمالي إلى 80 دولة.

ورداً على سؤال حول نية الشركة فتح متاجر في سوريا، قال كوتشوك: "الوضع في سوريا مستجد، ونحن ننتظر، نأمل أن يستقر الوضع قريباً"، وأضاف: "قبل الحرب، كان لدينا متجر في سوريا، وكنا نبذل جهوداً للتوسع السريع بمتاجر أخرى، وأسسنا شركة بأنفسنا".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.