سياسة
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وزير النقل التركي يعلن وصول القمر الصناعي "تركسات 6A" إلى مداره الدائم
وصل القمر الصناعي التركي "تركسات 6A" إلى مداره الدائم، وفق ما أعلن وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، الذي أشاد بأهميته الكبرى بالنسبة لتركيا.
وزير النقل التركي يعلن وصول القمر الصناعي "تركسات 6A" إلى مداره الدائم
القمر الصناعي "تركسات 6A" يصل إلى مداره الدائم / صورة: TRT Radyo Haber
28 ديسمبر 2024

وقال أورال أوغلو، في بيان اليوم السبت، إن "القمر تركسات 6A وصل إلى مداره الدائم عند 42 درجة شرقاً".

وأكد أن "هذا القمر الصناعي له أهمية كبيرة لوجود تركيا في الفضاء"، مشيراً إلى أنه ليس "مجرد قمر صناعي للاتصالات، بل هو نتيجة مشروع سيشكل مستقبل تركيا في الفضاء ويزيد قوتها في العالم".

وأشار إلى أن شركة "أسيلسان" للصناعات الدفاعية، وشركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش"، ومؤسسة البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا (توبيتاك)، وشركة "CTech" التركية شاركت في تصنيع القمر الصناعي تركسات 6A.

وأكد الوزير أن القمر الصناعي التركي سيدخل الخدمة في الربع الأول من عام 2025 عقب استكمال الاختبارات.

وبيّن أنه مع دخول القمر الصناعي "تركسات 6A" العمل ستصل خدمات القمر المذكور والأقمار الصناعية التركية الأخرى إلى أكثر من 5 مليارات شخص في العالم، صعوداً من 3.5 مليار نسمة، وبذلك ستكون تركيا قادرة على الوصول إلى أكثر من 65% من سكان العالم من خلال أقمار الاتصالات الخاصة بها.

وبدأ القمر الصناعي التركي "تركسات A6" رحلته إلى الفضاء، في 9 يوليو/تموز، بإطلاقه عبر صاروخ "فالكون 9" من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية.

وجرى إنشاء تركسات 6A المحلي بنسبة أكثر من 80% من مهندسين أتراك في شركة "USET" التابعة لشركة توساش لصناعات الطيران والفضاء التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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