وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" على حسابها بمنصة "إكس" بأن قوات الأمن نفذت عمليات تمشيط واسعة بمحافظة اللاذقية، بعد بلاغات بوجود عناصر تابعة لفلول النظام المخلوع.

وأوردت "سانا" أنه جرى القبض على عدد من "فلول مليشيات الأسد، وعدد من المشتبه بهم في منطقة" ستمرخو قرب مدينة اللاذقية، إلى جانب مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر". وأشارت إلى أن عمليات التمشيط لا تزال مستمرة بالمنطقة.

وأوضحت أن إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية بدأت صباح اليوم عملية تمشيط واسعة بمنطقة ستمرخو قرب مدينة اللاذقية لإعادة الأمن والاستقرار إلى الأهالي، مُبينة أن ذلك يأتي "بعد بلاغات من الأهالي بوجود عناصر تتبع فلول مليشيات الأسد".

وتلاحق قوات الأمن بالإدارة السورية الجديدة منذ أيام مثيري الفوضى والفتن وأبرز المطلوبين والمتهمين بجرائم ضد الشعب السوري بمحافظات البلاد المختلفة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لتنتهي بذلك 61 سنة من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.