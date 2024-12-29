سياسة
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أذربيجان.. 17 خبيراً دولياً يشاركون في التحقيق بسقوط الطائرة
أعلن نائب رئيس وزراء كازاخستان كانات بوزومباييف، اليوم الأحد، مشاركة 17 خبيراً دولياً في التحقيق بسقوط طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية (آزال) قرب مدينة أكتاو الكازاخستانية يوم 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
أذربيجان.. 17 خبيراً دولياً يشاركون في التحقيق بسقوط الطائرة
17 خبيراً دولياً يشاركون في التحقيق بسقوط الطائرة الأذربيجانية / صورة: AA
29 ديسمبر 2024

وأوضح بوزومباييف في تصريح صحفي أن 6 من الخبراء هم من أذربيجان، و2 من روسيا، و2 من شركة إمبراير البرازيلية، و3 من المركز البرازيلي للتحقيق ومنع حوادث الطيران (CENIPA)، و3 من لجنة الطيران الحكومية الدولية، وواحد من منظمة الطيران المدني الدولي.

وأضاف أن الخبراء أكدوا أن الطائرة الأذربيجانية تعرضت لأضرار خارج المجال الجوي لكازاخستان.

وأشار إلى أنه سيجري الإعلان عن نتائج التحقيق النهائية عندما ينتهي الخبراء من كامل تحقيقاتهم.

وأمس السبت، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتذاره لنظيره الأذربيجاني إلهام علييف، عن "الحادث المأساوي" الذي وقع في المجال الجوي الروسي، وتسبب في سقوط طائرة ركاب أذربيجانية بكازاخستان.

والخميس، أكد مسؤولون أذربيجانيون رفيعو المستوى أن الطائرة تعرضت لهجوم من نظام دفاع جوي روسي من نوع "بانتسير إس".

وأعلنت الخطوط الجوية الأذربيجانية نجاة 29 راكباً في حادث تحطم الطائرة الذي وقع، الأربعاء، بينما كانت في رحلة بين باكو والعاصمة الشيشانية غروزني.

وكانت الطائرة تقل 62 راكباً و5 من أفراد الطاقم، 37 من الركاب مواطنون أذربيجانيون، و16 روس، و6 كازاخستانيون، و3 قرغيزيون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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