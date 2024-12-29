وأوضح بوزومباييف في تصريح صحفي أن 6 من الخبراء هم من أذربيجان، و2 من روسيا، و2 من شركة إمبراير البرازيلية، و3 من المركز البرازيلي للتحقيق ومنع حوادث الطيران (CENIPA)، و3 من لجنة الطيران الحكومية الدولية، وواحد من منظمة الطيران المدني الدولي.

وأضاف أن الخبراء أكدوا أن الطائرة الأذربيجانية تعرضت لأضرار خارج المجال الجوي لكازاخستان.

وأشار إلى أنه سيجري الإعلان عن نتائج التحقيق النهائية عندما ينتهي الخبراء من كامل تحقيقاتهم.

وأمس السبت، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتذاره لنظيره الأذربيجاني إلهام علييف، عن "الحادث المأساوي" الذي وقع في المجال الجوي الروسي، وتسبب في سقوط طائرة ركاب أذربيجانية بكازاخستان.

والخميس، أكد مسؤولون أذربيجانيون رفيعو المستوى أن الطائرة تعرضت لهجوم من نظام دفاع جوي روسي من نوع "بانتسير إس".

وأعلنت الخطوط الجوية الأذربيجانية نجاة 29 راكباً في حادث تحطم الطائرة الذي وقع، الأربعاء، بينما كانت في رحلة بين باكو والعاصمة الشيشانية غروزني.

وكانت الطائرة تقل 62 راكباً و5 من أفراد الطاقم، 37 من الركاب مواطنون أذربيجانيون، و16 روس، و6 كازاخستانيون، و3 قرغيزيون.