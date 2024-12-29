سياسة
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"يونس إمرة" يعلّم 91 ألف شخص بالعالم اللغةَ التركية خلال 2024
نجح معهد يونس إمرة الثقافي في تعليم اللغة التركية لنحو 91 ألف شخص من مواطني 68 دولة حول العالم خلال عام 2024، ونظم أكثر من 1000 فاعلية خلال العام.
"يونس إمرة" يعلّم 91 ألف شخص بالعالم اللغةَ التركية خلال 2024
معهد يونس إمرة يعلّم اللغة التركية لـ91 ألف شخص بالعالم خلال 2024 / صورة: AA
29 ديسمبر 2024

ويبذل المعهد جهوداً حثيثة لتعليم اللغة التركية في تركيا والخارج ونشر الثقافة التركية في مختلف بلدان العالم عبر 92 مكتباً.

ونظم المعهد التركي أكثر من 1000 فاعلية حول اللغة والثقافة التركية في مختلف أنحاء العالم منذ مطلع العام الجاري.

وأكد رئيس المعهد عبد الرحمن علي في تصريحات صحفية أن الأنشطة التي يقومون بها لها أهمية كبيرة في تعليم اللغة، لافتاً إلى أن هذه الأنشطة التي تتضمن مشاركة التقاليد الثقافية تساهم في زيادة عدد أصدقاء تركيا في العالم يوماً بعد يوم.

وشدد على أن هدف المعهد لعام 2025 الوصول إلى عدد أكبر من الناس وبالتالي زيادة عدد أصدقاء تركيا أكثر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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