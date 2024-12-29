ويبذل المعهد جهوداً حثيثة لتعليم اللغة التركية في تركيا والخارج ونشر الثقافة التركية في مختلف بلدان العالم عبر 92 مكتباً.

ونظم المعهد التركي أكثر من 1000 فاعلية حول اللغة والثقافة التركية في مختلف أنحاء العالم منذ مطلع العام الجاري.

وأكد رئيس المعهد عبد الرحمن علي في تصريحات صحفية أن الأنشطة التي يقومون بها لها أهمية كبيرة في تعليم اللغة، لافتاً إلى أن هذه الأنشطة التي تتضمن مشاركة التقاليد الثقافية تساهم في زيادة عدد أصدقاء تركيا في العالم يوماً بعد يوم.

وشدد على أن هدف المعهد لعام 2025 الوصول إلى عدد أكبر من الناس وبالتالي زيادة عدد أصدقاء تركيا أكثر.