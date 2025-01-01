سياسة
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رئيس ساحل العاج يعلن إنهاء وجود القوات الفرنسية في بلاده
أعلن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، أن القوات الفرنسية ستغادر البلاد بعد عقود من الوجود العسكري في البلد الواقع غرب إفريقيا.
رئيس ساحل العاج يعلن إنهاء وجود القوات الفرنسية في بلاده
واتارا يعلن إنهاء وجود القوات الفرنسية بساحل العاج (المصدر: موقع رئاسة ساحل العاج) / Others
1 يناير 2025

وقال واتارا، في كلمة أمس الثلاثاء، إن مواطني ساحل العاج "عليهم أن يفتخروا بتحديث قدرات قواتهم المسلحة"، مضيفاً: "في هذا السياق، قررنا الانسحاب المنسق والمنظم للقوات الفرنسية".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، إن فرنسا تدرس خفض وجودها العسكري في دول غرب ووسط إفريقيا، بما في ذلك ساحل العاج، إلى 600 جندي، من نحو 2200 حالياً.

وتأتي خطوة ساحل العاج بعد خطوات مماثلة من دول أخرى غرب إفريقيا، إذ أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر مغادرة القوات الفرنسية أراضيها، إثر انتشار المشاعر المناهضة لفرنسا.

كما أنهت حكومة تشاد، الحليف الرئيسي، بشكل مفاجئ اتفاقية التعاون الدفاعي مع فرنسا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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