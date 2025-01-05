وأوضح البيان أن إدارة الهجرة التركية اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان عودة آمنة، طوعية، منظمة، ومشرفة للسوريين الراغبين في العودة إلى وطنهم، وذلك بما يتوافق مع القيم الإنسانية.

وأضاف البيان أن المعابر المخصصة للعودة هي: جيلوة غوزو (المقابل لباب الهوى)، ويايلاداغي (المقابل لكسب)، وأنوجو بينار (المقابل لباب السلامة)، وقرقميش (المقابل لجرابلس)، وأقجة قلعة (المقابل لتل أبيض).

كما أوضح للسوريين الراغبين في العودة الطوعية ضرورة حجز موعد عبر موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض، ثم التوجه إلى مديرية الهجرة في الولاية التي يقيمون فيها، ومن ثم الذهاب إلى المعبر الحدودي المحدد للوصول إلى الأراضي السورية.

وأشار البيان إلى تحديد معبرين لزيارة سوريا، وهما معبرا "جوبان باي" (الراعي) و"زيتندالي" (معبر الحمام/عفرين)، إذ يمكن لأحد أفراد الأسرة زيارة بلاده بهدف الاطلاع على الوضع هناك وترتيب أمور العائلة تمهيداً لاستقدامهم لاحقاً.

وأكد البيان أن الأسرة يمكنها أن تستفيد من الحق في الخروج والدخول إلى سوريا بحد أقصى ثلاث مرات خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2025 حتى 1 يوليو/تموز 2025، على أن يجري الخروج والعودة من ذات المعبر. وفي حال تعذر على رب الأسرة المغادرة، يمكن لأحد أفراد الأسرة البالغين التقدم بهذا الطلب نيابة عنه.

وأخيراً، جرى تأكيد أن جميع إجراءات العودة الطوعية والزيارة تجري عبر الموقع الإلكتروني: www.randevu.goc.gov.tr.

يُذكر أن هذا الإعلان يأتي عقب تصريحات وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، حول الإجراءات الجديدة المتعلقة بعودة السوريين إلى وطنهم بشكل طوعي وآمن.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك عهد دام 61 سنة من نظام البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد بدأ السوريون بالتدفق من مختلف الولايات التركية إلى المعابر المؤدية إلى بلادهم تمهيداً للذهاب إلى منازلهم التي هجّرهم منها النظام منذ 13 عاماً.