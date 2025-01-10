سياسة
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عقب ضمها بياجيو آيروسبيس.. "بايكار" التركية تتعاون مع "ليوناردو" الإيطالية
قال وزير الأعمال والمصنوعات الإيطالية أدولفو أورسو، إن شركة "بايكار" التركية قد تتعاون مع شركة الدفاع الإيطالية العملاقة "ليوناردو"، عقب استحواذها على شركة "بياجيو آيروسبيس".
عقب ضمها بياجيو آيروسبيس.. "بايكار" التركية تتعاون مع "ليوناردو" الإيطالية
مقاتلة الجيل السادس "ميوس" من صناعة شركة "بايكار" التركية / صورة: AA
10 يناير 2025

جاء ذلك خلال رده على سؤال طُرح عليه في مجلس الشيوخ الإيطالي، الجمعة، بشأن استحواذ "بايكار" الرائدة في إنتاج الطائرات المسيرة على شركة "بياجيو آيروسبيس" عملاق صناعة الطيران الإيطالية.

وأشار أورسو إلى أن الاتفاق مع "بايكار" أسهم في وضع الخطوط الرئيسية للتعاون التكنولوجي والصناعي بين تركيا وإيطاليا.

وأضاف أن "(بايكار) قد تتعاون مع شركة الدفاع الإيطالية العملاقة (ليوناردو) بعد شراء شركة (بياجيو آيروسبيس)".

وذكر أن الشركات القوية مثل "ليوناردو" يجب أن تشكل مزيداً من التحالفات لتعزيز قطاع الطيران في إيطاليا.

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت شركة "بايكار" أنها استحوذت على شركة الطيران الإيطالية العريقة "بياجيو آيروسبيس" التي تأسست عام 1884.

جدير بالذكر أن شركة "ليوناردو" الإيطالية تحتل المرتبة 13 عالمياً والثانية أوروبياً في مجال الصناعات الدفاعية، وفق معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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