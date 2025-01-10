جاء ذلك خلال رده على سؤال طُرح عليه في مجلس الشيوخ الإيطالي، الجمعة، بشأن استحواذ "بايكار" الرائدة في إنتاج الطائرات المسيرة على شركة "بياجيو آيروسبيس" عملاق صناعة الطيران الإيطالية.

وأشار أورسو إلى أن الاتفاق مع "بايكار" أسهم في وضع الخطوط الرئيسية للتعاون التكنولوجي والصناعي بين تركيا وإيطاليا.

وأضاف أن "(بايكار) قد تتعاون مع شركة الدفاع الإيطالية العملاقة (ليوناردو) بعد شراء شركة (بياجيو آيروسبيس)".

وذكر أن الشركات القوية مثل "ليوناردو" يجب أن تشكل مزيداً من التحالفات لتعزيز قطاع الطيران في إيطاليا.

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت شركة "بايكار" أنها استحوذت على شركة الطيران الإيطالية العريقة "بياجيو آيروسبيس" التي تأسست عام 1884.

جدير بالذكر أن شركة "ليوناردو" الإيطالية تحتل المرتبة 13 عالمياً والثانية أوروبياً في مجال الصناعات الدفاعية، وفق معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام.