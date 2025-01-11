وتسببت حرائق الغابات المستعرة في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة في حدوث خسائر كبيرة، كما أسفرت عن مقتل نحو عشرة أشخاص وإجلاء عشرات الآلاف من السكان، فضلاً عن التهام العديد من المنازل والقصور الفاخرة التي يملكها العديد من المشاهير والفنانين في هوليوود.

وظهر جيمس وودز (77 سنة) هذا الأسبوع خلال مقابلة مع شبكة CNN الإخبارية، متأثراً وباكياً بعد أن أجبرته حرائق الغابات في لوس أنجلوس على إخلاء منزله في منطقة "باسيفيك باليساديس"، التي تشهد حرائق وصفت بأنها الأشد فتكاً في التاريخ الحديث للمدينة بحسب سلطات ولاية كاليفورنيا.​​​​​​​

ووصف وودز، الذي لعب دور البطولة في أفلام من بينها "نيكسون" و"كازينو"، مشاهد الدمار الذي خلفته الحرائق بالمروع، وقال : "إنه أمر صعب، أن تسبح يوماً في حمام السباحة الخاص بمنزلك، ثم يختفي كل شيء في المنزل في اليوم التالي".

وانتقد الممثل الأمريكي طريقة تعامل السلطات في كاليفورنيا مع الأزمة، محملًا إياها مسؤولية سوء إدارة الحرائق المستمرة منذ الثلاثاء.

وأثار الممثل الأمريكي الجدل فور ظهوره في المقابلة مع شبكة CNN، بسبب تأثره لخسارة منزله في حرائق كاليفورنيا، حيث شارك مغردون منشورات سابقة لوودز على منصة إكس وهو يدعو لإبادة الشعب الفلسطيني في غزة، واصفين ما وقع له بـ"عدالة السماء".

ودعا وودز في إحدى تغريداته على منصة إكس إلى قتل الفلسطينيين دون رحمة أو مسامحة، قائلاً: "يجب قتل الفلسطينيين، لا رحمة ولا تعاطف ولا مسامحة، لا لوقف إطلاق النار"، كما نشر في تغريداته وسماً يدعو لقتل كل الفلسطينيين تحت عبارة: "KillThemAll".

كما هاجم وودز الفلسطينيين بعبارات مسيئة، قائلاً في منشور آخر: "ربما كان من غير اللائق أن تغتصبوا وتقتلوا نساءً وأطفالاً أبرياء في السابع من أكتوبر، إنكم تحصدون ما تزرعونه، اذهبوا إلى الجحيم أيها الحمقى المُحبّون لحماس"، على حد تعبيره.

وأسفرت حرائق الغابات المستمرة في مدينة لوس أنجلوس ومحيطها بولاية كاليفورنيا الأمريكية منذ أيام عن 10 قتلى على الأقل، بحسب بيان لمكتب الطب الشرعي في المدينة الجمعة.

كما أن أوامر الإخلاء ما زالت سارية لنحو 180 ألف شخص في المنطقة وكذلك تحذيرات الإخلاء لنحو 200 ألف شخص آخرين.

وأعلنت السلطات المحلية أن أكثر من 5 آلاف مبنى تضررت أو أصبحت غير صالحة للاستخدام تماماً بسبب الحرائق المستمرة في لوس أنجلوس، في حين قال أنتوني مارون، رئيس إدارة الإطفاء في المدينة بمؤتمر صحفي الخميس، إن سبب الحرائق لا يزال قيد التحقيق.

ومساء الثلاثاء، اندلعت في لوس أنجلوس حرائق غابات ضخمة ساعد على تأجيجها الرياح الشديدة والطقس الجاف، ولاحقا أعلنت إدارة الإطفاء بالمدينة انتشار الحرائق إلى مناطق أخرى وأن الرياح القوية تساعد على ذلك وتعرقل جهود رجال الإطفاء لإخمادها.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.