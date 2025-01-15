ونقل موقع "ذي إنفورميشن" الإخباري عن مصادر مطلعة قولها أمس الثلاثاء، إنه بموجب خطة "تيك توك"، سيرى الأشخاص الذين يحاولون فتح التطبيق رسالة توجههم إلى موقع على الإنترنت يحتوي على معلومات حول الحظر.

وفي حالة إغلاق "تيك توك" لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة، سيؤدي ذلك إلى نتيجة مختلفة عن المنصوص عليها في القانون، إذ سيفرض القانون حظراً فقط على التنزيلات الجديدة لتطبيق "تيك توك" عبر متاجر "أبل" و"غوغل" على الإنترنت، بينما يمكن للمستخدمين الحاليين الاستمرار في استخدام التطبيق لبعض الوقت.

ويتطلب القانون الذي صوّت عليه "الكونغرس" وأقره الرئيس الامريكي المنتهية ولايته جو بايدن في أبريل/نيسان الماضي، من شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لـ"تيك توك"، أن تبيع المنصة إلى شركة أجنبية بحلول 19 يناير/كانون الثاني الجاري، أو مواجهة الحظر.