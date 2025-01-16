وتنص الوثيقة، في ما يخص الاستعدادات للمرحلة الثانية، على أن هدف الطرفين والوسطاء هو الوصول إلى توافق نهائي لتنفيذ اتفاق 27 مايو/أيار 2024 لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار بين الطرفين.

وستستمر جميع إجراءات المرحلة الأولى (للاتفاق ومدتها 42 يوماً) في المرحلة الثانية ما دامت المفاوضات بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية مستمرة، والضامنون لهذا الاتفاق سيعملون على ضمان استمرار المفاوضات حتى الوصول إلى اتفاق.

انسحاب قوات الاحتلال

كما تنص الوثيقة على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقاً من المناطق المكتظة بالسكان على طول حدود قطاع غزة، بما يشمل وادي غزة (محور نتساريم ودوار الكويت).

وستعيد قوات الاحتلال انتشارها في محيط 700 متر باستثناء 5 نقاط محددة، التي ستزيد بما لا يزيد على 400 متر إضافية، والتي سيحددها الجانب الإسرائيلي جنوب وغرب الحدود، ويكون ذلك على أساس الخرائط المتفق عليها بين الجانبين التي ستُرفَق بالاتفاق.

تبادل الأسرى

وفي ما يخص تبادل الأسرى، تشير الوثيقة إلى أن المحتجزين التسعة من المرضى والجرحى من قائمة الثلاثة والثلاثين (للمحتجزين الإسرائيليين) الذين سيُطلق سراحهم في المرحلة الأولى للاتفاق مقابل إطلاق سراح مئة وعشرة أسرى فلسطينيين من المحكومين بالمؤبد.

وستطلق إسرائيل سراح ألف معتقل من غزة من الذين اعتُقلوا منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والذين لم يكونوا مشاركين في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وسيُطلَق سراح فئة كبار السن الرجال فوق خمسين عاماً من قائمة الثلاثة والثلاثين بموجب قاعدة 1: 3 محكومين بالمؤبد و1: 27 محكومين بأحكام أخرى.

كما سيُطلق سراح إبرا منغستو وهشام السيد (أسيران إسرائيليان أُسرا قبل أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023) وفق مفتاح تبادل 1: 30، بالإضافة إلى 47 سجيناً من صفقة غلعاد شاليط (الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم).

وسيُطلق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين في الخارج أو في غزة بناءً على القوائم المتفق عليها بين الطرفين.

محور فيلادلفيا

وفي ما يخص محور فيلادلفيا، يخفض الجانب الإسرائيلي القوات تدريجياً في منطقة الممر خلال المرحلة الأولى، وفقاً للخرائط المتفق عليها والاتفاق بين الجانبين.

وبعد إطلاق سراح آخر محتجز من المرحلة الأولى في اليوم الثاني والأربعين، تبدأ قوات الاحتلال الإسرائيلية انسحابها وتستكمله بما لا يتجاوز اليوم الخمسين.

معبر رفح

وبخصوص معبر رفح، فإنه سيكون جاهزاً لنقل المدنيين والجرحى بعد إطلاق سراح جميع النساء المدنيات والمجندات. وستعمل إسرائيل على تجهيز المعبر فور توقيع الاتفاق، وتعيد انتشار قواتها حوله وفقاً للخرائط المرفقة.

وسيُسمح بعبور 50 فرداً من العسكريين الجرحى يومياً برفقة (3) أفراد. ويتطلب كل من هؤلاء الأفراد الحصول على موافقة إسرائيل ومصر. وسيجري تشغيل المعبر استناداً إلى مشاورات أغسطس/آب 2024 مع مصر.

خروج المرضى والجرحى المدنيين

وبهذا الخصوص، يُسمح لجميع المدنيين الفلسطينيين المرضى والجرحى بالعبور عبر معبر رفح، وفقاً للبند 12 من اتفاق 27 مايو/أيار 2024.

عودة النازحين داخلياً دون حملهم السلاح (محور نتساريم)

جرى الاتفاق على العودة على أساس اتفاق 27 مايو/أيار 2024، المادة "3-أ" و"3-ب".

وفي اليوم السابع (من بدء تطبيق الاتفاق)، سيُسمح للنازحين داخلياً (المشاة) بالعودة شمالاً، دون حمل السلاح ودون تفتيش، عبر شارع الرشيد. وفي اليوم الثاني والعشرين سيُسمح لهم بالعودة شمالاً من شارع صلاح الدين أيضاً دون تفتيش.

وفي اليوم السابع سيُسمح للمركبات بالعودة شمال محور نتساريم بعد فحص المركبات من شركة خاصة يُحدّدها الوسطاء بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، وبناءً على آلية متفق عليها.

بروتوكول المساعدات الإنسانية

وستُنفّذ الإجراءات ذات الصلة بالمساعدات الإنسانية وفقاً للاتفاق استناداً إلى البروتوكول الإنساني الذي جرى الاتفاق عليه تحت إشراف الوسطاء.

ويشمل دخول 600 شاحنة مساعدات إلى غزة في كل يوم من أيام وقف إطلاق النار، 50 منها تحمل الوقود مع تخصيص 300 شاحنة لمناطق الشمال.