سياسة
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تركيا تحيد 62 إرهابياً في شمالي العراق وسوريا خلال أسبوع
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد 62 إرهابياً خلال الأيام السبعة الماضية، في العمليات الجارية شمالي العراق وسوريا، وذلك بحسب إفادة صحفية للمستشار الإعلامي بوزارة الدفاع، زكي أق تورك، بالعاصمة أنقرة.
تركيا تحيد 62 إرهابياً في شمالي العراق وسوريا خلال أسبوع
المستشار الإعلامي بوزارة الدفاع التركية، زكي أق تورك، في أثناء الإفادة الصحفية بالعاصمة أنقرة / صورة: AA
16 يناير 2025

وأوضح أق تورك أن القوات التركية حيدت منذ مطلع العام 2024، 3226 إرهابياً خلال العمليات الجارية شمالي العراق وسوريا، وأكد أن تركيا تواصل جهود الحفاظ على الاستقرار في سوريا والعودة الكريمة إلى بلادهم.

وشدد المتحدث على أن القوات المسلحة التركية ستواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تشكل تهديداً على أمن تركيا وسوريا والمنطقة.

وبشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس المزمع تنفيذه الأحد المقبل، أعرب أق تورك عن ترحيب أنقرة بالاتفاق.

ومساء الأربعاء، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نجاح الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتاً إلى أنه سيبدأ تنفيذه الأحد المقبل.

يأتي ذلك في اليوم 467 من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، التي خلفت بدعم أمريكي نحو 157 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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