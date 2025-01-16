وأوضح أق تورك أن القوات التركية حيدت منذ مطلع العام 2024، 3226 إرهابياً خلال العمليات الجارية شمالي العراق وسوريا، وأكد أن تركيا تواصل جهود الحفاظ على الاستقرار في سوريا والعودة الكريمة إلى بلادهم.

وشدد المتحدث على أن القوات المسلحة التركية ستواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تشكل تهديداً على أمن تركيا وسوريا والمنطقة.

وبشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس المزمع تنفيذه الأحد المقبل، أعرب أق تورك عن ترحيب أنقرة بالاتفاق.

ومساء الأربعاء، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نجاح الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتاً إلى أنه سيبدأ تنفيذه الأحد المقبل.

يأتي ذلك في اليوم 467 من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، التي خلفت بدعم أمريكي نحو 157 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.