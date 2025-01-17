سياسة
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وزير النقل التركي: سنعمل على إحياء شبكة الطرق السريعة وشبكات الجوال بسوريا
أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو أن بلاده ستعمل على إحياء شبكة الطرق السريعة وشبكات الهاتف المحمول في سوريا.
وزير النقل التركي: سنعمل على إحياء شبكة الطرق السريعة وشبكات الجوال بسوريا
وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو: سنعمل على إحياء شبكة الطرق السريعة وشبكات الجوال بسوريا / صورة: AA
17 يناير 2025

وقال الوزير في تصريحات صحفية، الجمعة، خلال حفل افتتاح القسم الثاني من طريق قونيا الدائري: "سنعمل على إحياء شبكة الطرق السريعة وشبكة GSM في سوريا".

وأفاد الوزير بأن شركتين من أصول تركية تعملان هناك في مجال اتصالات GSM، وأضاف: "سنعمل على تنسيق عملهم ومساعدتهم على العودة إلى وضعهم الطبيعي".

وتابع الوزير: "يوجد خمسة مطارات، لكننا نحاول إعادة مطار دمشق وحلب إلى حالتهما الطبيعية. هذه هي المطارات التي لا تحتوي على أنظمة الرادار. سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكننا نريد أن نبدأ الرحلات".

وأوضح الوزير أن تركيا اتخذت "القرارات بشأن الطرق والسكك الحديدية، وسيكون هناك ارتياح".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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