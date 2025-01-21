سياسة
1 دقيقة قراءة
لتورطه بجرائم حرب.. القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في منشور عبر منصة إكس، الثلاثاء، "إن القضاء الفرنسي أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس النظام السوري المنهار بشار الأسد.
لتورطه بجرائم حرب.. القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد
القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد / صورة: AFP
21 يناير 2025

وأضاف: "جرائم النظام التي شاهدت فظاعتها في سجن صيدنايا، يجب أن لا تمر دون عقاب". وأكد أن فرنسا ستواصل مساعيها لضمان تحقيق العدالة للسوريين.

وحسب بيان مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب، فقد طلب المكتب إصدار مذكرة توقيف بحق الأسد في 16 يناير/كانون الثاني الجاري، على أساس تورطه في جرائم حرب بسبب القتل والهجمات المتعمدة ضد المدنيين.

ويأتي هذا الطلب في إطار التحقيق الذي بدأ في وفاة مواطن فرنسي من أصل سوري عام 2017 في سوريا.

وكان القضاء الفرنسي أصدر مذكرة توقيف بحق الأسد في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الهجمات الكيميائية في منطقة الغوطة الشرقية بسوريا عام 2013.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us