سياسة
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بعد تهديد ترمب.. بنما ترفع شكوى إلى الأمم المتحدة ضد الاستيلاء على قناتها
تقدمت الحكومة البنمية بشكوى لدى الأمم المتحدة بشأن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالاستيلاء على قناة بنما، مطالبة بإحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي.
بعد تهديد ترمب.. بنما ترفع شكوى إلى الأمم المتحدة ضد الاستيلاء على قناتها
ناقلة غاز مسال تبحر في قناة بنما. / صورة: AFP
22 يناير 2025

وأشار سفير بنما لدى الأمم المتحدة ألفارو دي ألبا، أمس الثلاثاء، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى مادة من ميثاق المنظمة تمنع أي عضو من "التهديد باستخدام القوة أو استخدامها" ضد سلامة أراضي دولة أخرى أو استقلالها السياسي.

كما حضت الرسالة الأمين العام على إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، دون طلب عقد اجتماع.

من جهة أخرى، أمرت الحكومة البنيمة بإجراء تدقيق في عمل شركة مرتبطة بهونغ كونغ تشغّل ميناءين على الممر المائي الحيوي. وأعلن مكتب المراقب المالي البنمي إجراء تدقيق شامل في شركة مواني بنما، بهدف "ضمان الاستخدام الفعال والشفاف للموارد العامة".

وشركة مواني بنما، التي هي جزء من شركة مواني هاتشيسون التابعة بدورها لمجموعة سي كيه هاتشيسون هولدينغ في هونغ كونغ، تدير ميناءي بالبوا وكريستوبال على طرفي القناة.

وقال مكتب المراقب المالي إنّ الهدف هو تحديد ما إذا كانت الشركة تمتثل لاتفاقيات الامتياز الخاصة بها، بما في ذلك الإبلاغ عن الدخل والمدفوعات والمساهمات للدولة.

والاثنين، جدد الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي بولاية فلوريدا، اتهاماته بأن الصين تسيطر على قناة بنما، قائلاً: "قناة بنما ذات أهمية حيوية لبلادنا، لقد أعطينا القناة لبنما، ولكن اليوم تشغّلها الصين، نحن لم نعطِها للصين". ولم يستبعد ترمب استخدام القوة العسكرية للسيطرة على القناة.

ونفى الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو تدخّل أيّ دولة أخرى في القناة التي قال إنها تعمل "على مبدأ الحياد".

وقال مولينو رداً على تهديدات ترمب: "القناة مملوكة لبنما وستظل كذلك".

يُشار إلى أن الولايات المتحدة تولّت مسؤولية بناء قناة بنما وإدارة المنطقة المحيطة بالممرّ لعقود من الزمن، لكن الحكومة الأمريكية سلّمَت السيطرة الكاملة على القناة لبنما في عام 1999 بعد فترة من الإدارة المشترَكة.

وتُعَدّ الولايات المتحدة المستخدم الرئيسي للقناة، إذ يمرّ عبرها 74% من البضائع الأمريكية، تليها في ذلك الصين بنسبة 21%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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