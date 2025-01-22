سياسة
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"خسر 86 عسكرياً".. جيش الاحتلال يتحدث عن انسحاب لواء غفعاتي من قطاع غزة
تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن انسحاب قوات لواء غفعاتي من قطاع غزة، بعدما خسر 86 عسكرياً منذ بدء المعارك البرية مع مقاتلي فصائل فلسطينية بالقطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
"خسر 86 عسكرياً".. جيش الاحتلال يتحدث عن انسحاب لواء غفعاتي من قطاع غزة
جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة / صورة: Reuters
22 يناير 2025

وقال جيش الاحتلال، في بيان: "تستعد قوات لواء غفعاتي تحت قيادة الفرقة 162 للمهام المقبلة، بعد أسابيع من القتال في منطقة جباليا"، شمالي قطاع غزة، وأضاف: "خلال المعارك في قطاع غزة، خسر لواء غفعاتي 86 مقاتلاً وقائداً".

ونشر جيش الاحتلال مقطع فيديو يُظهر انسحاب قوات وآليات غفعاتي من القطاع وخروجها إلى الجانب الإسرائيلي من الحدود. وكانت قوات لواء غفعاتي قد شاركت في معارك جنوبي وشمالي قطاع غزة.

وإجمالاً؛ قُتل 841 عسكرياً إسرائيلياً منذ بداية الإبادة في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 405 قُتلوا منذ الاجتياح البري، وفق الحصيلة المعلنة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط اتهامات بالتكتم على الحصيلة الحقيقية لخسائره في القطاع.

يأتي ذلك، فيما دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، الأحد، بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، على أن يشمل 3 مراحل، تستغرق الأولى 42 يوماً ويجري فيها التفاوض بشأن الثانية والثالثة.

وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في قطاع غزة خلَّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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