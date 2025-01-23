سياسة
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بعد توقف دام 13 عاماً.. الخطوط الجوية التركية تستأنف أولى رحلاتها إلى سوريا
انطلقت أولى الرحلات الجوية للخطوط الجوية التركية إلى سوريا، اليوم الخميس، لأول مرة منذ نحو 13 عاماً، إذ أقلعت طائرة على متنها 349 راكباً من مطار إسطنبول متجهين إلى مطار دمشق الدولي.
بعد توقف دام 13 عاماً.. الخطوط الجوية التركية تستأنف أولى رحلاتها إلى سوريا
أول رحلة جوية من تركيا إلى سوريا بعد انقطاع دام 13 عاماً / صورة: AA
23 يناير 2025

وأقلعت الطائرة، التي تحمل الرمز "TK 0846"، من مطار إسطنبول بعد أن جرى تجهيز الركاب للإجراءات اللازمة من تذاكر وجوازات سفر. وتعد هذه الرحلة الأولى بين إسطنبول ودمشق منذ 1 أبريل/نيسان 2012 بسبب الأحداث التي عاشتها سوريا.

وأوضح بلال إكشي، المدير العام للخطوط الجوية التركية، في منشور سابق على منصة إكس، إن الشركة تعود لتنظيم رحلاتها إلى دمشق، وأوضح أنها ستنظم 3 رحلات أسبوعياً إلى دمشق اعتباراً من 23 يناير/كانون الثاني الجاري، وذلك بعد انقطاع منذ سنوات.

وبحسب معلومات على الموقع الإلكتروني للشركة التركية، فإن الرحلات إلى دمشق ستنظم أيام الثلاثاء والخميس والأحد انطلاقاً من مطار إسطنبول في تمام الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي (+3 ت. غ.).

كما أظهرت المعلومات أن رحلات الطيران من دمشق إلى إسطنبول ستكون بالأيام نفسها في تمام الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، وقبلها على مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث الدموي، و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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