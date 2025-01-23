سياسة
2 دقيقة قراءة
أقلعت من إسطنبول.. وصول أول طائرة ركاب تركية إلى مطار دمشق
وصلت، اليوم الخميس، أول طائرة ركاب مدنية تركية إلى مطار دمشق الدولي قادمة من إسطنبول بعد انقطاع دام لنحو 13 عاماً، وكانت الطائرة التي تحمل الرمز "TK 0846" تقل  على متنها 349 راكباً.
أقلعت من إسطنبول.. وصول أول طائرة ركاب تركية إلى مطار دمشق
وصول طائرة الخطوط الجوية التركية إلى مطار دمشق الدولي / صورة: AA
23 يناير 2025

وأقلعت طائرة الخطوط الجوية التركية طراز "بوينغ 777"، في وقت سابق من صباح اليوم الخميس من مطار إسطنبول بعد أن جرى تجهيز الركاب للإجراءات اللازمة من تذاكر وجوازات سفر.

وكانت الخطوط الجوية التركية أوقفت رحلاتها إلى سوريا في 1 أبريل/نيسان 2012 بسبب الأحداث الداخلية.

والأسبوع الماضي، أعلنت الخطوط الجوية التركية، إطلاق رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق مجدداً في 23 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأفاد مدير عام الخطوط التركية بلال إكشي، في منشور عبر منصة إكس، بأن الشركة ستنظم 3 رحلات أسبوعياً إلى دمشق.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة لإدارة مرحلة انتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us