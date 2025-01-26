وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن مسبقاً حظراً على إرسال هذه القنابل إلى إسرائيل، عقب استخدامها في عمليات عسكرية أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى تدمير واسع للمباني والمنشآت الطبية. ففي شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، قصفت القوات الإسرائيلية المستشفى الأهلي المعمداني باستخدام قنبلة من طراز "MK - 84"، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 470 شخصاً.

وحسب تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن مسؤولين إسرائيليين، رفضوا الكشف عن أسمائهم، قالوا إن ترمب وجه أمراً لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) برفع الحظر عن القنابل المخزنة، التي يصل وزن كل قنبلة منها إلى نحو طن. ووفق هذه المصادر، فمن المتوقع أن تبدأ عملية شحن نحو 1800 قنبلة من هذا الطراز إلى إسرائيل في الأيام المقبلة.

وفي سياق متصل، كان الرئيس بايدن قد أعلن في مقابلة مع شبكة "CNN" في 9 مايو/أيار 2024، أن إدارته ستوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل إذا شنت الأخيرة هجوماً برياً شاملاً على مدينة رفح في قطاع غزة.

وتُعد قنابل "MK - 84" حرة الإسقاط، وتُصنعها شركة "جنرال ديناميكس" للذخائر والأنظمة التكتيكية لصالح وزارة الدفاع الأمريكية. وتتميز هذه القنابل بحجمها الكبير، إذ يبلغ طول القنبلة 3.83 متر، وتحتوي على متفجرات قادرة على تدمير المباني وإحداث أضرار كبيرة ولمسافات طويلة.

وأفادت مصادر رسمية، رفضت الكشف عن هويتها، بأن الولايات المتحدة شحنت ما لا يقل عن 14 ألف قنبلة من طراز "إم كيه - 84"، بالإضافة إلى ذخائر أخرى، إلى إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و28 يونيو/حزيران 2024.