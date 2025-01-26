سياسة
2 دقيقة قراءة
أكسيوس: ترمب يقرر تزويد إسرائيل بـ1800 قنبلة من طراز "MK-84"
زعم مسؤولون إسرائيليون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أصدر قراراً برفع الحظر الذي كان مفروضاً على إرسال قنابل من طراز "إم كيه - 84" (MK-84) إلى إسرائيل. وتزن الواحدة من هذه القنابل نحو طن، وتُعد من الذخائر الثقيلة.
أكسيوس: ترمب يقرر تزويد إسرائيل بـ1800 قنبلة من طراز "MK-84"
قصف غزة بقنابل "إم كيه - 84" / Others
26 يناير 2025

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن مسبقاً حظراً على إرسال هذه القنابل إلى إسرائيل، عقب استخدامها في عمليات عسكرية أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى تدمير واسع للمباني والمنشآت الطبية. ففي شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، قصفت القوات الإسرائيلية المستشفى الأهلي المعمداني باستخدام قنبلة من طراز "MK - 84"، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 470 شخصاً.

وحسب تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن مسؤولين إسرائيليين، رفضوا الكشف عن أسمائهم، قالوا إن ترمب وجه أمراً لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) برفع الحظر عن القنابل المخزنة، التي يصل وزن كل قنبلة منها إلى نحو طن. ووفق هذه المصادر، فمن المتوقع أن تبدأ عملية شحن نحو 1800 قنبلة من هذا الطراز إلى إسرائيل في الأيام المقبلة.

وفي سياق متصل، كان الرئيس بايدن قد أعلن في مقابلة مع شبكة "CNN" في 9 مايو/أيار 2024، أن إدارته ستوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل إذا شنت الأخيرة هجوماً برياً شاملاً على مدينة رفح في قطاع غزة.

وتُعد قنابل "MK - 84" حرة الإسقاط، وتُصنعها شركة "جنرال ديناميكس" للذخائر والأنظمة التكتيكية لصالح وزارة الدفاع الأمريكية. وتتميز هذه القنابل بحجمها الكبير، إذ يبلغ طول القنبلة 3.83 متر، وتحتوي على متفجرات قادرة على تدمير المباني وإحداث أضرار كبيرة ولمسافات طويلة.

وأفادت مصادر رسمية، رفضت الكشف عن هويتها، بأن الولايات المتحدة شحنت ما لا يقل عن 14 ألف قنبلة من طراز "إم كيه - 84"، بالإضافة إلى ذخائر أخرى، إلى إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و28 يونيو/حزيران 2024.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us