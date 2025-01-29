جاء ذلك في كلمة، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في العاصمة أنقرة.

وأفاد أردوغان: "تعاد كتابة التاريخ في منطقتنا من سوريا إلى فلسطين، ولا تنسوا أبداً أن قرننا القادم يجري تشكيله مع أشقائنا".

وأوضح أن الخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها تركيا في الداخل والخارج، دخلت التاريخ بفضل سياسات أنقرة الإنسانية.

وأشار أن تركيا هي "النجم الصاعد في منطقة أفرو-أوراسيا التي تعد قلب العالم".

وأكد أن تركيا ستواصل ارتقاءها بعد قضائها على آفة الإرهاب الذي تعاني منه منذ 40 عاماً.

وشدد على أن حكومته ستحقق بلا شك "هدف تركيا خاليةً من الإرهاب" بأي شكل من الأشكال.