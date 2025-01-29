سياسة
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أردوغان: التاريخ يُكتب مجدداً في المنطقة من سوريا إلى فلسطين
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التاريخ يُكتب مجدداً في المنطقة من سوريا إلى فلسطين.
أردوغان: التاريخ يُكتب مجدداً في المنطقة من سوريا إلى فلسطين
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة له خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة / صورة: AA
29 يناير 2025

جاء ذلك في كلمة، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في العاصمة أنقرة.

وأفاد أردوغان: "تعاد كتابة التاريخ في منطقتنا من سوريا إلى فلسطين، ولا تنسوا أبداً أن قرننا القادم يجري تشكيله مع أشقائنا".

وأوضح أن الخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها تركيا في الداخل والخارج، دخلت التاريخ بفضل سياسات أنقرة الإنسانية.

وأشار أن تركيا هي "النجم الصاعد في منطقة أفرو-أوراسيا التي تعد قلب العالم".

وأكد أن تركيا ستواصل ارتقاءها بعد قضائها على آفة الإرهاب الذي تعاني منه منذ 40 عاماً.

وشدد على أن حكومته ستحقق بلا شك "هدف تركيا خاليةً من الإرهاب" بأي شكل من الأشكال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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