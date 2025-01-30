وأفادت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية، الخميس، بأن موميكا تعرض لإطلاق نار في منزله في أثناء بثه المباشر على منصة تيك توك.

وبعد تلقي بلاغ، توجهت الشرطة إلى مكان الحادث، ووجدت موميكا ميتاً، وبدأت عملية أمنية للقبض على المنفذ، بحسب الصحيفة.

يذكر أن موميكا والمدعو سلوان نجم أحرقا نسخة من المصحف بحماية الشرطة أمام مسجد استوكهولم في 28 يونيو/تموز 2023، تزامناً مع أول أيام عيد الأضحى.

ولاحقاً أحرق موميكا ونجم نسخة من المصحف وداسا على العلم العراقي عدة مرات أمام سفارة بغداد في استوكهولم والبرلمان السويدي بحماية الشرطة.

واندلعت احتجاجات بعد أن أحرق موميكا نسخة من المصحف بحماية الشرطة في مالمو السويدية في 3 سبتمبر/أيلول 2023، واعتقلت الشرطة 15 شخصاً حاولوا منعه.

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نظم موميكا مظاهرة لدعم إسرائيل وسط استوكهولم، إذ أحرق نسخة من المصحف والعلم الفلسطيني.

وفي 16 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأت محاكمة العراقيين موميكا ونجم، اللذين أحرقا نسخاً من المصحف في السويد بتهمة ارتكاب جريمة كراهية.

وأعلنت محكمة منطقة استوكهولم، في بيان، أن المتهمين يحاكمان بتهمة "ارتكاب جريمة كراهية ضد مجموعة عرقية أو قومية" بحرق نسخة من المصحف في أربعة حوادث منفصلة.

وكان من المقرر أن تعلن المحكمة قرارها غداً الجمعة عند الساعة الحادية عشرة صباحاً.