سياسة
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المقاومة الفلسطينية في غزة تسلِّم 3 إسرائيليين و5 تايلانديين للصليب الأحمر
سلَّمت كتائب القسام وسرايا القدس، الذراعان العسكريتان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، الخميس، 3 أسرى إسرائيليين و5 عمال تايلنديين للجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
المقاومة الفلسطينية في غزة تسلِّم 3 إسرائيليين و5 تايلانديين للصليب الأحمر
كتائب القسام وسرايا القدس تسلِّم أسرى إسرائيليين وتايلانديين في خان يونس للصليب الأحمر / صورة: Reuters 
30 يناير 2025

في بداية العملية، سلمت "القسام" المجندة الإسرائيلية أغام بيرغر للصليب الأحمر عقب إخراجها من مبنى مدمَّر نتيجة القصف الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي وقت لاحق، سلمت "القسام" و"سرايا القدس" الأسيرة أربيل يهود، والأسير غادي موشي موزيس، و5 عمال تايلانديين قرب منزل رئيس المكتب السياسي السابق لحماس الراحل يحيى السنوار.

وجرى تسليم الأسرى وسط حشد جماهيري وانتشار مكثف لعناصر "كتائب القسام" و"سرايا القدس".

وقبيل التسليم وصلت سيارات تابعة للصليب الأحمر لتسلم الأسرى، وتوقيع محضر التسلم.

من جانبه، قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على منصة إكس: "أربيل يهود وغادي موزيس إلى جانب 5 مواطنين تايلانديين عَبَروا قبل قليل الحدود إلى إسرائيل مع قوة من جيش الدفاع والشاباك".

وأضاف: "ترافق قوات جيش الدفاع والشاباك المختطفين المحررين وهم في طريقهم إلى نقطة الاستيعاب الأولية في منطقة الغلاف".

وفي بيان سابق، أعلن أدرعي أن الأسيرة لدى "القسام" ‏أغام بيرغر وصلت إلى إسرائيل.

وجاء ذلك ضمن الدفعة الثالثة من الأسرى الذين يجري الإفراج عنهم في المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.

ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولاً إلى إنهاء حرب الإبادة.

وبدعمٍ أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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