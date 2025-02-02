سياسة
2 دقيقة قراءة
رئيس الجزائر يشترط إقامة دولة فلسطينية للتطبيع مع إسرائيل
اشترط الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد، إقامة دولة فلسطينية حتى تطبّع بلاده مع إسرائيل.
رئيس الجزائر يشترط إقامة دولة فلسطينية للتطبيع مع إسرائيل
تبون: همنا إقامة دولة فلسطينية / صورة: AP
2 فبراير 2025

وقال تبون في مقابلة مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية، ردّاً على سؤال بشأن استعداد الجزائر لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل في حال إقامة دولة فلسطينية: "بالطبع، في اليوم الذي يحصل فيه ذلك"، وتابع في هذا الصدد: "همّنا إقامة دولة فلسطينية".

وعن علاقة بلاده مع فرنسا، نفى تبون "أي نية للقطيعة"، مشيراً إلى "بذل كثير من الجهد لتجنب الوصول إلى القطيعة".

وعن ملف إقليم الصحراء الذي أجّج علاقات البلدين، عقب اعتراف باريس بسيادة المغرب على الإقليم الصيف الماضي، أوضح تبون أنه حذّر نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون "من أنه سيرتكب خطأً فادحاً وسيخسر الطرف الجزائري".

وبدأت قضية الصحراء عام 1975 بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلَّح استمرّ حتى 1991، وتوقَّف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

ويقترح المغرب حكماً ذاتياً موسعاً في إقليم الصحراء تحت سيادته، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.

ووصف تبون مناخ العلاقات بين الجزائر وفرنسا في الظرف الراهن بأنه "مسموم، والوقت يضيع مع الرئيس ماكرون، بعد آمال كبيرة في تخطي خلافات الذاكرة".

وسحبت الجزائر سفيرها لدى فرنسا في 30 يوليو/تموز الماضي على خلفية دعم ماكرون خطة الحكم الذاتي المغربية في إقليم الصحراء.

وتوترت العلاقات بين البلدين أكثر من مرة منذ وصول الرئيس تبون إلى سدة الحكم نهاية 2019، على خلفية ملفات الذاكرة والهجرة، ومؤخراً بشأن إقليم الصحراء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us