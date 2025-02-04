وفي إطار تحقيقات مكتب المدّعي العامّ الرئيسي في إسطنبول، حُدّد 47 مشتبهاً به يعملون لصالح داعش الإرهابي.

وأظهرت التحقيقات تورط المشتبه بهم في أنشطة داعمة لأفراد على صلة بالتنظيم الإرهابي العامل في مناطق النزاعات، لتصدر مذكرات اعتقال بحقهم.

بناءً على ذلك أطلقت قوات الأمن التركية عمليات في 4 ولايات بينها إسطنبول، أسفرت عن توقيف 46 مشتبهاً به، ولا يزال البحث جارياً عن الأخير.

وتكافح تركيا منذ سنوات طويلة التنظيمات الإرهابية في المنطقة التي تعمل على ترويع المدنيين وتهجيرهم، سواء داخل البلاد وخارجها، بما في ذلك تنظيمات داعش وكولن وPKK/YPG/PYD وغيرها من التنظيمات الإرهابية.