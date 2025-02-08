سياسة
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ماكرون يعرب لأردوغان عن رغبته في وضع أجندة إيجابية للعلاقات مع تركيا
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، عن رغبته في وضع أجندة إيجابية للعلاقات مع تركيا، حسب بيان صادر عن قصر الإليزيه، اليوم السبت.
ماكرون يعرب لأردوغان عن رغبته في وضع أجندة إيجابية للعلاقات مع تركيا
الرئيس الفرنسي يبحث مع نظيره التركي هاتفياً قضايا إقليمية والوضع في سوريا / صورة: AA
8 فبراير 2025

وأشار البيان إلى أن الرئيسين بحثا خلال الاتصال قضايا إقليمية والوضع في سوريا، وأن ماكرون أكد استمرار وقوف بلاده إلى جانب الشعب التركي وأسر ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا في 6 فبراير/شباط عام 2023.

وبشأن سوريا، أشار الرئيس الفرنسي إلى أن بلاده تولي أهمية لعملية انتقالية شاملة تحترم جميع شرائح المجتمع، مؤكداً أن بلاده ملتزمة وحدةَ وسيادة سوريا. كما شدد على ضرورة الاستمرار بمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأمس الجمعة، ذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن أردوغان وماكرون بحثا خلال اتصال هاتفي العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية.

وأكد أردوغان في الاتصال أن تعليق الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على سوريا قرار صائب للغاية، وأنه من المهم رفعها بالكامل في المرحلة الجديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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