وأشار البيان إلى أن الرئيسين بحثا خلال الاتصال قضايا إقليمية والوضع في سوريا، وأن ماكرون أكد استمرار وقوف بلاده إلى جانب الشعب التركي وأسر ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا في 6 فبراير/شباط عام 2023.

وبشأن سوريا، أشار الرئيس الفرنسي إلى أن بلاده تولي أهمية لعملية انتقالية شاملة تحترم جميع شرائح المجتمع، مؤكداً أن بلاده ملتزمة وحدةَ وسيادة سوريا. كما شدد على ضرورة الاستمرار بمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأمس الجمعة، ذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن أردوغان وماكرون بحثا خلال اتصال هاتفي العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية.

وأكد أردوغان في الاتصال أن تعليق الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على سوريا قرار صائب للغاية، وأنه من المهم رفعها بالكامل في المرحلة الجديدة.