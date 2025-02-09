وقالت الخارجية المصرية في بيان إن الزيارة "تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة" إضافة إلى "التشاور بشأن التطورات الإقليمية".

تأتي الزيارة وسط رفض مصري ودولي لمقترح ترمب الذي طرحه الأسبوع الماضي حول سيطرة بلاده على قطاع غزة وترحيل سكانه إلى بلاد أخرى مثل مصر والأردن.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت القاهرة أنها ستستضيف قمة عربية طارئة في 27 فبراير/شباط الجاري "لتناول التطورات الخطيرة للقضية الفلسطينية".

وتأتي "القمة العربية الطارئة" في وقت تحشد فيه مصر الدعم الإقليمي ضد مقترح ترمب لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن مع إشراف واشنطن على القطاع.

وقال بيان للوزارة بشأن القمة إن الدعوة إليها تأتي "بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية".

وطرح ترمب الأسبوع الماضي خلال استقباله في البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فكرة غير مسبوقة تقضي بأن تسيطر الولايات المتحدة على غزة، بهدف إعادة إعمارها وتطويرها اقتصادياً بعدما يجري ترحيل سكان القطاع الفلسطيني إلى مصر والأردن اللذين سارعا إلى رفض هذه الفكرة، على غرار ما فعل الفلسطينيون أنفسهم ودول عدة حول العالم.