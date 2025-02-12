سياسة
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الشرع يصدر قراراً بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، قراراً بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، وتكليف 7 أشخاص بعضوية اللجنة، وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية على حسابها بمنصة إكس.
الشرع يصدر قراراً بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري
اجتماع الرئيس السوري أحمد الشرع مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني / صورة: الرئاسة السورية
12 فبراير 2025

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الأربعاء أن "رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع اجتمع مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني".

ونصَّ القرار على أنه "استناداً إلى المصلحة الوطنية العليا، وتلبية لضرورة هذه المرحلة التاريخية، وبما يتضمن تطلعات الشعب السوري، فإننا في رئاسة الجهورية نقرر تشكيل لجنة تحضيرية للحوار الوطني".

كما نص على تكليف 7 أشخاص بعضوية اللجنة، وهم "حسن الدغيم وماهر علوش و محمد مستت ومصطفى الموسى ويوسف الهجر وهند قبوات وهدى أتاسي".

ومن المرتقب أن يضم المؤتمر أكثر من 1000 شخص من مختلف شرائح المجتمع السوري.

وكانت حكومة تصريف الأعمال السورية كشفت عن تخطيطها لعقد مؤتمر الحوار الوطني، الذي اعتبرت بأنه سيكون "حجر أساس في إنشاء الهوية السياسية لسوريا المستقبل".

وفي يناير/كانون الثاني المنصرم، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني تريّث حكومته في عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي سبق أن أعلنت عنه حرصاً منها على تشكيل لجنة تحضيرية موسعة لهذا المؤتمر تستوعب شرائح ومناطق البلاد كافة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/كانون الثاني أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيساً للبلاد بالمرحلة الانتقالية، إلى جانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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