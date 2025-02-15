سياسة
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على هامش مؤتمر ميونخ.. فيدان يبحث مع الشيباني مكافحة الإرهاب وقضايا سورية
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، إعادة إعمار سوريا، وعملية تشكيل الحكومة، ومكافحة التنظيمات الإرهابية.
على هامش مؤتمر ميونخ.. فيدان يبحث مع الشيباني مكافحة الإرهاب وقضايا سورية
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، ميونيخ / صورة: AA
15 فبراير 2025

جاء ذلك خلال لقاء جرى بينهما، اليوم السبت، على هامش الدورة الـ61 لمؤتمر ميونيخ للأمن، التي انطلقت أعمالها الجمعة في مدينة ميونيخ الألمانية، وتنتهي الأحد.

وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية، إن فيدان بحث مع الشيباني، قضايا تخص إعادة إعمار سوريا، والمسار المستمر بشأن تشكيل الحكومة في سوريا.

وأكدت المصادر، أن فيدان والشيباني، بحثا أيضاً في اللقاء مكافحة التنظيمات الإرهابية في سوريا، مثل "داعش"، و"PKK/ YPG".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاماً من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/كانون الثاني 2025، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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