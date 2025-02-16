جاء ذلك خلال استقباله رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، رونالد لاودر، بحضور رئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة المصرية.

ويأتي هذا التصريح في وقت يعكف فيه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، منذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي على الترويج لمخطط يقضي بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما لاقى رفضاً من مصر والأردن، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وخلال اللقاء، جرى استعراض جهود مصر المبذولة لتحقيق استقرار في الشرق الأوسط، بخاصة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما في ذلك تبادل الأسرى والمحتجزين وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأكد السيسي أهمية البدء في إعادة إعمار غزة مع التأكيد على ضرورة عدم تهجير سكانه من أراضيهم.

وأضاف السيسي أنه يجب على جميع الأطراف أن تتحلى بالمسؤولية لضمان الحفاظ على وقف إطلاق النار، محذراً من أن استمرار الصراع وتوسعه سيؤثر سلباً على الجميع دون استثناء. كما شدد على أن إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم.

من جانبه، أعرب رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، رونالد لاودر، عن تقديره للدور المصري في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة، مؤكداً أهمية استمرار التشاور مع مصر في القضايا ذات الصلة. وأشار إلى أن اللقاء مع السيسي كان "ممتازاً ومفيداً"، معرباً عن دعمه للجهود المصرية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وذكر البيان أن الكونغرس اليهودي العالمي قد أعرب عن دعمه للمقترحات المصرية والعربية بشأن غزة، مشدداً على أن السلام هو الأمل الذي يجب تحقيقه من خلال حل الدولتين.

تجدر الإشارة إلى أن الكونغرس اليهودي العالمي هو اتحاد دولي للمنظمات اليهودية، تأسس في 1936 ويضم أكثر من 70 منظمة يهودية من أكثر من 70 دولة، ويعمل على دعم الحركة الصهيونية وإقامة دولة الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بدأت في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وهي مقسمة إلى ثلاث مراحل، كل منها تستمر 42 يوماً، مع شرط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.

وفي السياق نفسه، ودعماً من الولايات المتحدة، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 أعمالاً عسكرية أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 160 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.