تركيا
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الرئيس التركي يعلن عدم وجود خسائر بشرية في زلزال إسطنبول ويؤكد الجاهزية التامة للمؤسسات
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عدم وجود خسائر في الأرواح جراء الزلزال الذي ضرب إسطنبول الأربعاء، مؤكداً تأهب المؤسسات كافة على مدار الساعة لخدمة المواطنين.
الرئيس التركي يعلن عدم وجود خسائر بشرية في زلزال إسطنبول ويؤكد الجاهزية التامة للمؤسسات
الرئيس التركي يعلن عدم وجود خسائر بشرية بزلزال إسطنبول ويؤكد جاهزية المؤسسات التامة / AA
23 أبريل 2025

وفي منشور على إكس، قال الرئيس أردوغان إنه عقد اجتماعاً شاملاً مع مديرية إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) في إسطنبول، تلقى فيه أحدث المعلومات حول الزلزال.

وأضاف أنه جرى تقييم الخطوات المتخَذة والمقرر اتخاذها للحد من آثار الزلزال، كما جرى إصدار التعليمات اللازمة للعمليات المقبلة.

وأشار الرئيس التركي إلى أن عمليات المسح التي بدأت منذ الظهر لم تُظهر أي وضع مقلق في المدن التي شعرت بالزلزال. وأكد عدم وجود أي خسائر في الأرواح جراء الزلزال.

وقال: "فليطمئن مواطنونا، نحن كدولة سنظل على أهبة الاستعداد على مدار الساعة طوال الأسبوع بكامل وحداتنا". ودعا الرئيس أردوغان الله تعالى أن يحفظ تركيا وشعبها من كل سوء ومكروه.

حضر الاجتماع إلى جانب الرئيس أردوغان، كلٌّ من وزراء البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي مراد كوروم، والشباب والرياضة عثمان أشقن باك، والداخلية علي يرلي قايا، والصحة كمال مميش أوغلو، ووالي إسطنبول داوود غل، وغيرهم من المسؤولين.

وعند الساعة 12:49 بالتوقيت المحلي (9:49 ت.غ)​​​​​​ ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة إسطنبول، وتبعته عشرات الهزات الارتدادية. وأعلنت ولاية إسطنبول إصابة 151 شخصاً بسبب القفز من منازل هلعاً، وجميعهم بحالة مستقرة ولا توجد خطورة على حياتهم.

مصدر:TRT Arabi
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