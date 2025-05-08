تركيا
1 دقيقة قراءة
أمينة أردوغان تستقبل رئيسة الاتحاد النسائي العام الإماراتي الشيخة فاطمة بنت مبارك
استقبلت السيدة أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي، الخميس في إسطنبول، الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام ّ ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في دولة الإمارات، وبحثتا سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات المرأة والأسرة.
أمينة أردوغان تستقبل رئيسة الاتحاد النسائي العام الإماراتي الشيخة فاطمة بنت مبارك
السيدة الأولى أمينة أردوغان أعربت عن ترحيبها الحار بزيارة الشيخة فاطمة بنت مبارك / AA
8 مايو 2025

ورحّبت السيدة أمينة أردوغان بالشيخة فاطمة، مشيدة بدورها الريادي على الصعيدين الإقليمي والدولي في دعم قضايا المرأة والطفولة والعمل الإنساني.

 وأكدت أن الزيارة تشكّل فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات التمكين الاجتماعي والتكافل الأسري.

وأوضحت أردوغان أن العلاقات بين الإمارات وتركيا شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وأن التعاون في مجالات مثل تمكين المرأة، ودعم الأطفال، وتعزيز رفاه الأسرة، يعكس الرؤية المشتركة للبلدين تجاه تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبها، أعربت الشيخة فاطمة بنت مبارك، الملقبة بـ"أم الإمارات"، عن سعادتها بهذه الزيارة، مشيرة إلى عمق الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع بين دولة الإمارات وتركيا.

وأكدت أن الزيارة تأتي في إطار توسيع الشراكات الاستراتيجية وتعزيز آفاق التعاون البنّاء، بخاصة في المجالات الاجتماعية والثقافية والعلمية.

يُذكَر أن الزيارة الرسمية للشيخة فاطمة تستمر ثلاثة أيام، تتخللها لقاءات رفيعة المستوى وجولات ميدانية للاطّلاع على التجارب التركية في مجالات التنمية الاجتماعية وتمكين المرأة.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us