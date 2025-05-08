ورحّبت السيدة أمينة أردوغان بالشيخة فاطمة، مشيدة بدورها الريادي على الصعيدين الإقليمي والدولي في دعم قضايا المرأة والطفولة والعمل الإنساني.

وأكدت أن الزيارة تشكّل فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات التمكين الاجتماعي والتكافل الأسري.

وأوضحت أردوغان أن العلاقات بين الإمارات وتركيا شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وأن التعاون في مجالات مثل تمكين المرأة، ودعم الأطفال، وتعزيز رفاه الأسرة، يعكس الرؤية المشتركة للبلدين تجاه تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبها، أعربت الشيخة فاطمة بنت مبارك، الملقبة بـ"أم الإمارات"، عن سعادتها بهذه الزيارة، مشيرة إلى عمق الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع بين دولة الإمارات وتركيا.

وأكدت أن الزيارة تأتي في إطار توسيع الشراكات الاستراتيجية وتعزيز آفاق التعاون البنّاء، بخاصة في المجالات الاجتماعية والثقافية والعلمية.

يُذكَر أن الزيارة الرسمية للشيخة فاطمة تستمر ثلاثة أيام، تتخللها لقاءات رفيعة المستوى وجولات ميدانية للاطّلاع على التجارب التركية في مجالات التنمية الاجتماعية وتمكين المرأة.