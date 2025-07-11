سياسة
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بعد أيام من فرض واشنط عقوبات.. السودان: نتعامل بجدية وشفافية مع مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية
أكّدَت الحكومة السودانية أمس الخميس استعدادها للتعامل بجدية وشفافية مع مزاعم واشنطن بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، مبينة أنها تعمل حالياً عبر قنوات الاتصال الفني مع الجانب الأمريكي.
بعد أيام من فرض واشنط عقوبات.. السودان: نتعامل بجدية وشفافية مع مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية
رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان برفقة مسؤوليه في المطار العسكري في بورتسودان، السودان، في 27 أغسطس 2023 / Reuters
11 يوليو 2025

وقال بيان لوزارة الخارجية السودانية إن "السودان شارك في أعمال الدورة 109 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنعقدة في لاهاي بهولندا، وقدّم بياناً بشأن المزاعم الأمريكية باستخدام الأسلحة الكيميائية".

وأضاف البيان: "ناقش المجلس ضمن جدول أعماله المزاعم الأمريكية الأخيرة بشأن استخدام أسلحة كيميائية في السودان، وذلك في ضوء طلبات الإيضاح التي تلقتها المنظمة من عدد من الدول الأعضاء".

وأكد البيان أن حكومة السودان تتعامل “بجدية وشفافية” مع هذه المزاعم، وتوليها الاهتمام الذي يتسق مع مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وشرعت فعلياً في اتخاذ تدابير عملية للتعاطي معها.

وأشار إلى أن "التعامل الموضوعي مع مثل هذه المزاعم يتطلب الاطلاع على المعلومات التي بُنيت عليها، وهو ما تعمل عليه الحكومة السودانية حالياً عبر قنوات الاتصال الفني مع الجانب الأمريكي، الذي أبدى استعداده لتزويد السودان بالبيانات والتفاصيل الضرورية خلال الفترة القادمة".

ودعت الحكومة السودانية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى "إتاحة الفرصة لهذا المسار لاستكمال أعماله بروح من التعاون البنّاء".

وشددت على التزامها الكامل بأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واستعدادها التام للتعاون مع المنظمة وجميع الدول الأطراف، دعما للجهود الدولية الرامية إلى منع انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، وتعزيز الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي 27 يونيو/حزيران دخلت عقوبات أمريكية جديدة على السودان حيّز التنفيذ، بعد اتهام وزارة الخارجية الأمريكية للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية في صراعها مع قوات الدعم السريع خلال عام 2024.

وتشمل هذه العقوبات قيوداً على الصادرات الأمريكية إلى السودان، إضافة إلى تقييد الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية.

وفي 29 مايو/أيار أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان قراراً بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق بالمزاعم الأمريكية المتعلقة باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في الحرب مع "قوات الدعم السريع".

كانت الحكومة السودانية أعلنت في 23 مايو/أيار رفضها القاطع لـ"المزاعم الأمريكية غير المؤسسة" و"الباطلة" بشأن استخدام الجيش أسلحة كيميائية في الحرب المستمرة في البلاد.

جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية نيّتها فرض حزمة عقوبات جديدة على السودان، مدعيةً استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية خلال الحرب الأهلية.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" حرباً أودت بحياة أكثر من 20 ألف شخص، وتسببت في نزوح ولجوء نحو 15 مليوناً، وفق بيانات الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدّر بحث أجرته جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.


مصدر:TRT Arabi
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