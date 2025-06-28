سياسة
2 دقيقة قراءة
3 قتلى في غارات إسرائيلية جنوبي لبنان.. وجيش الاحتلال يزعم اغتيال مسؤول عسكري بحزب الله
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية السبت، مقتل ثلاثة أشخاص جراء غارات إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة محرونة بقضاء صور وسيارة في بلدة كونين جنوبي البلاد، في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار.
3 قتلى في غارات إسرائيلية جنوبي لبنان.. وجيش الاحتلال يزعم اغتيال مسؤول عسكري بحزب الله
غارة إسرائيلية على منطقة في قضاء النبطية جنوبي لبنان / Reuters
28 يونيو 2025

وقالت الوزارة في بيان، إن "حصيلة ضحايا غارة العدو الإسرائيلي على بلدة محرونة ارتفعت إلى شهيدين وجريح، بعد وفاة مصابة متأثرة بجروحها البليغة"، بحسب الوكالة اللبنانية الرسمية.

يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل شنّ هجمات شبه يومية على لبنان تسفر عن سقوط قتلى وجرحى، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع مع حزب الله في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية في خبر مقتضَب، بأن "مسيرة معادية (إسرائيلية) استهدفت دراجة نارية على طريق عام محرونة، ما أدى إلى سقوط شهيد"، بلا تفاصيل أخرى.

وأشارت الوكالة إلى "إصابة شخصين آخرين (رجل وزوجته) جراء اصطدام سيارتهما بحاجز أسمنتي لحظة وقوع الغارة، وحالة أحدهما الصحية خطرة".

وفي هجوم مماثل السبت قُتل شخص وأُصيب آخر في غارة إسرائيلية بمسيرة استهدفت سيارة في بلدة كونين جنوبي لبنان، وفق بيان لوزارة الصحة.

في المقابل زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي القضاء على مسؤول الصواريخ المضادة للدروع التابع لحزب الله اللبناني في منطقة بني جبيل ببلدة كونين جنوبي لبنان، إثر هجوم بطائرة مسيرة.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان السبت، إنه “قُضي على حسن محمد حمودي مسؤول الصواريخ المضادة للدروع في حزب الله بمنطقة بنت جبيل”، مضيفاً: "وجّه حمودي خلال الحرب عديداً من عمليات إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، وفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقلّ عن 224 قتيلاً و513 جريحاً، استنادا إلى بيانات رسمية.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us