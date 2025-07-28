وأكّد الجانبان خلال اللقاء أهمية مكانة تركيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، ودورها البنّاء في تحقيق الاستقرار والازدهار على مستوى المنطقة.

وتوافق الطرفان على الدفع بأجندة مشتركة في مجالات رئيسية، أبرزها التجارة والطاقة والنقل والرقمنة، استناداً إلى رؤية مشتركة للتعاون الاستراتيجي، مع تركيز خاص على استراتيجية الاتحاد الأوروبي للبحر الأسود والمشاريع الرابطة بين أوروبا وآسيا الوسطى.

ورحب الطرفان باعتماد قرار من المفوضية يسهل إصدار تأشيرات الدخول المتعددة للمواطنين الأتراك، بما يعزز القدرة على التنبؤ ويسهّل التنقل، مؤكدَين في الوقت نفسه أهمية استمرار الحوار بشأن رفع التأشيرات.

كما جدّد فيدان وكوس التزامهما العمل على تحسين تطبيق الاتحاد الجمركي الحالي، تمهيداً لتحديثه، معتبرَين أن هذه الخطوة ستعزز القدرة التنافسية والأمن الاقتصادي لكلا الجانبين، وأن التحديث يصب في مصلحة الطرفين لبناء شراكة اقتصادية قوية وشاملة.

وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، من أجل دعم مشاريع مستدامة تُعنى بالابتكار في تركيا والمناطق المجاورة.

وفي سياق ملف إعادة إعمار أوكرانيا، تعهّد الطرفان بتكثيف الجهود المشتركة لإعادة بناء البنية التحتية والخدمات الحيوية، مع تشجيع دور القطاع الخاص في هذه العملية.

وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول الجولة الثالثة من المحادثات الروسية-الأوكرانية، التي جرت في إسطنبول بتاريخ 24 يوليو/تموز، ومنصة السلام في البلقان التي عُقدت في 26 من الشهر نفسه.