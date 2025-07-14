الحرب على غزة
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حماس تتهم نتنياهو بإفشال التفاوض.. وغوتيريش: وقف النار لا يكفي ويجب منح الفلسطينيين دولة
اتهمت حركة حماس مساء الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"التفنن في إفشال جولات التفاوض" الجارية بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، معتبرة أن ما يفعله يدفع إسرائيل إلى "حرب عبثية بلا أفق".
حماس تتهم نتنياهو بإفشال التفاوض.. وغوتيريش: وقف النار لا يكفي ويجب منح الفلسطينيين دولة
غوتيريش: وقف النار لا يكفي ويجب منح الفلسطينيين دولة / AFP
14 يوليو 2025

وقالت الحركة في بيان، إن نتنياهو "يزجّ بجيشه وكيانه في حرب استنزاف لن تنتهي بنصر، بل ستكشف مزيداً من عجزه وهشاشته"، مشددة على أن ما يروّجه من "نصر مطلق” هو “وهمٌ كبير لتغطية هزيمة ميدانية وسياسية مدوية"، على حد تعبيرها.

وأضافت أن استمرار الحرب لا يهدّد فقط حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة، بل ينذر "بكارثة استراتيجية تهدد مستقبل الكيان الإسرائيلي ذاته".

وفي الوقت الذي تتواصل فيه جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين وفدَي حماس وإسرائيل في العاصمة القطرية الدوحة، برعاية قطرية ومصرية وبمشاركة أمريكية، أكّدَت الحركة أن مقاوميها "يواصلون يومياً استنزاف العدو وتكبيده خسائر ميدانية، رغم تفوُّقه الناري والجوي".

بالتوازي مع ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين، إلى أكثر من مجرد وقف لإطلاق النار في غزة، مؤكداً أن الحلّ يكمن في تمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم.

وقال غوتيريش في تصريح من نيويورك، إن "مستوى الدمار والخسائر في الأرواح التي شهدتها غزة غير مسبوق في التاريخ الحديث"، مضيفاً: "وقف النار لا يكفي؛ يجب أن يكون للفلسطينيين دولة يعيشون فيها بحرية وكرامة مثل بقية شعوب العالم".

وأعلن الأمين العامّ أن مؤتمراً دوليّاً بشأن حل الدولتين سيُعقَد في الأمم المتحدة بنهاية يوليو/تموز الجاري.

كانت هيئة البثّ العبرية نقلت عن مصدر مطّلع على مفاوضات الدوحة أن الوسطاء يعملون لسدّ الفجوات بين الطرفين، وسط اتهامات للجانب الإسرائيلي بالمماطلة ورفض الوصول إلى اتفاق نهائي. وتتّهم المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بإطالة أمد الحرب، خدمة لأجندته السياسية واستجابة لضغوط أحزاب اليمين المتطرف في حكومته.

وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، قُتل منذ بداية الحرب 890 ضابطاً وجندياً وأصيب 6,099، وسط اتهامات داخلية وخارجية بإخفاء الخسائر الحقيقية.

وتحتجز كتائب القسام وفصائل فلسطينية أخرى في غزة 50 أسيراً إسرائيليّاً، 20 منهم أحياء، مقابل أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني في السجون الإسرائيلية يعانون التعذيب والإهمال الطبي وسوء المعاملة، وفق تقارير حقوقية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة نداءات المجتمع الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفَت الحرب أكثر من 197 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.

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