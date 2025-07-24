الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
وزير إسرائيلي: الحكومة تسابق الزمن لإبادة غزة وتحويلها إلى منطقة يهودية
قال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الخميس، إن حكومة بنيامين نتنياهو "تسابق الزمن لإبادة قطاع غزة"، مشيراً إلى أن الهدف هو "القضاء على سكانها" وتحويلها إلى منطقة "يهودية بالكامل".
وزير إسرائيلي: الحكومة تسابق الزمن لإبادة غزة وتحويلها إلى منطقة يهودية
إلياهو: نعمل على القضاء على سكان غزة وجعلها يهودية بالكامل / Reuters
منذ 16 ساعات

وأضاف إلياهو، المنتمي إلى حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، خلال مقابلة مع إذاعة "كول بارما" المحلية: "نقضي على هذا الشر.. نقضي على سكانها.. غزة ستصبح بكاملها يهودية"، حسب تعبيره.

تأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي أسفرت عن أكثر من 202 ألف بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافةً إلى آلاف المفقودين، ومئات آلاف النازحين، في ظل حصار خانق ومجاعة متفاقمة.

وقال إلياهو: "لسنا بحاجة إلى التعامل مع الجوع في غزة"، في إشارةٍ إلى انتقادات تطول إسرائيل دولياً جراء منعها دخول المساعدات الإنسانية، وإغلاقها المعابر منذ أكثر من 140 يوماً.

كان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد حذر، الأحد الماضي، من أن القطاع بات على شفا "الموت الجماعي"، بسبب استمرار الحصار ومنع دخول الإغاثة، رغم نداءات دولية وأوامر قضائية من محكمة العدل الدولية تطالب إسرائيل بوقف عملياتها.

وتطرق الوزير الإسرائيلي إلى الانتقادات الداخلية الموجهة إلى حكومة نتنياهو، قائلاً: "هؤلاء المرضى مثل (زعيم حزب "الديمقراطيين" المعارض) يائير غولان و(رئيس الوزراء الأسبق إيهود) أولمرت، فقدوا هويتهم ودعمهم لشعب إسرائيل".

في المقابل، قال النائب عن حزب "الديمقراطيين" المعارض، جلعاد كاريف، إن "استمرار إلياهو في منصبه يمثل وصمة عار لإسرائيل والشعب اليهودي بأسره"، مضيفاً عبر منصة "إكس": "إنه قومي عنيف ومتطرف يُروج لارتكاب جرائم حرب، ولا ينتهك القانون الدولي فقط، بل قوانين إسرائيل أيضاً".

وأكد كاريف أن "سماح نتنياهو لوزراء حكومته بالتعبير عن أنفسهم بهذه الطريقة هو دليل آخر على فقدانه الصواب وجبنه السياسي، وعجزه". وتابع: "نتنياهو وشركاؤه المتطرفون يُعرّضون إسرائيل للخطر".

كان إلياهو قد دعا سابقاً إلى إلقاء قنبلة نووية على غزة، في تصريحات أثارت تنديداً واسعاً، كما يدعو حزبه إلى إعادة احتلال القطاع، وإقامة مستوطنات على أراضيه، وتهجير سكانه الفلسطينيين.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us