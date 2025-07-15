وقالت إدارة الإعلام والاتصال بالوزارة في تصريح إن "الجيش سيعمل على بسط السيطرة وإنهاء الفوضى بالسويداء وملاحقة الخارجين عن القانون"، وتابعت: "الجيش بدأ الدخول إلى مركز السويداء".

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" صباح الثلاثاء، عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، أن "قوات الجيش مستمرة في ملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون بمحيط السويداء".

وأوصت الوزارة الأهالي في السويداء بالتزام منازلهم و"الإبلاغ عن أي تحركات للمجموعات الخارجة عن القانون التي قد تلجأ لاستخدام الأحياء المدنية منطلقاً لعملياتها".

وفي وقت سابق الثلاثاء، رحبت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز بسوريا، بدخول قوات وزارتي الداخلية والدفاع إلى السويداء لتأمينها وبسط الأمن فيها، داعية الفصائل بالمحافظة إلى التعاون مع القوات الحكومية وتسليم سلاحها.

وقالت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز: "نرحب بدخول قوات وزارتي الداخلية والدفاع إلى السويداء لبسط السيطرة على المراكز الأمنية والعسكرية وتأمين المحافظة".

وكان قائد الأمن الداخلي بالسويداء أحمد الدالاتي، قد أعلن صباح الثلاثاء، فرض حظر تجوال في المحافظة "حتى إشعار آخر".

وتابع: "نحمّل المرجعيات الدينية وقادة الفصائل المسلحة المسؤولية الوطنية والإنسانية، وندعوهم إلى التعاون الكامل معنا لتأمين مركز المدينة وضمان استقرار كامل المحافظة".

وبعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، بدأت قوات الأمن العام التابعة للحكومة الجديدة دخول المحافظات، لكن رتلاً تابعاً لها آثر عدم دخول السويداء آنذاك وعاد إلى دمشق حقناً للدماء بسبب رفض دخوله من حكمت الهجري، أحد مشايخ العقل (القادة الدينيين) الثلاثة للطائفة الدرزية بالبلاد.

وفي ظل ذلك، تولت عناصر من أبناء المحافظة مهمة تأمينها، لكنها لم تتمكن من ذلك ما دفع قوات الجيش ووزارة الداخلية إلى التدخل لإنهاء الانفلات.

والأحد، اندلعت مواجهات بين مجموعات مسلحة درزية وأخرى بدوية في السويداء، بعد قيام الطرفين بمصادرة مركبات بشكل متبادل، وجرى استخدام أسلحة متوسطة وثقيلة، وفق مصادر محلية.

وأكدت المصادر أن معظم الضحايا من عناصر المجموعات المسلحة، بينما تضرر بعض المدنيين جراء الاشتباكات، التي أسفرت عن أكثر من 30 قتيلاً و100 جريح حتى مساء الاثنين، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد منهية 61 عاماً من سيطرة حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.