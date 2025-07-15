سياسة
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أكسيوس: أمريكا وحلفاء لها يمهلون إيران حتى آخر أغسطس لإبرام اتفاق نووي
ذكر موقع أكسيوس، نقلاً عن ثلاثة مصادر، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة اتفقوا في اتصال هاتفي أمس الاثنين، على تحديد نهاية أغسطس/آب موعداً نهائياً لإيران للتوصل إلى اتفاق نووي.
أكسيوس: أمريكا وحلفاء لها يمهلون إيران حتى آخر أغسطس لإبرام اتفاق نووي
أمريكا وحلفاء لها اتفقوا على إمهال إيران حتى آخر أغسطس لإبرام اتفاق نووي / AA
15 يوليو 2025

وقال الموقع إنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول هذا الموعد النهائي، فإن القوى الأوروبية الثلاث تعتزم تفعيل آلية "العودة السريعة" التي تعيد فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015.

وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنت إسرائيل، بدعم أمريكي، عدواناً على إيران استمر 12 يوماً، استهدف مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

وردّت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفاً لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

مصدر:TRT Arabi
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