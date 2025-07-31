أعلنت الخارجية السلوفينية، في منشور عبر حسابها على منصة إكس، أنها استدعت السفيرة الإسرائيلية المعيّنة حديثاً في ليوبليانا، روث كوهين دار، إلى الوزارة.

وأضافت: "نفذت وزارة الخارجية السلوفينية مبادرة دبلوماسية واستدعت السفيرة الإسرائيلية المعتمدة لدى سلوفينيا للاحتجاج على الكارثة الإنسانية الفادحة الناجمة عن تقييد وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة"، ودعت إسرائيل إلى الوقف الفوري لقتل وتجويع المدنيين.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 154 فلسطينياً، بينهم 89 طفلاً، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشير التقديرات إلى أن مئات الحالات الأخرى مهدَّدة بالمصير ذاته في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي.

والأسبوع الماضي، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن "ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام"، واصفاً الوضع الإنساني في القطاع بـ"غير المسبوق في مستويات الجوع واليأس".