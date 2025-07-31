وحول وقف إطلاق النار في السويداء، أوضح مصطفى في مقابلة مع الأناضول، أن الاتفاق جاء نتيجة وساطات دولية، بينها الولايات المتحدة، وأن الدولة السورية لم تقم بعمليات عسكرية بل سعت لحلول سياسية مع الفصائل المحلية، بما في ذلك الهجري، رغم أن بعض مجموعاته حاولت خرق الهدنة.

وشدد مصطفى على أن الدولة مسؤولة عن جميع مواطنيها دون تمييز، وأنها حرصت على إيصال المساعدات الإنسانية إلى السويداء، في حين منعت جماعة الهجري دخول هذه المساعدات واستخدمتها أحياناً أداةً للضغط والولاءات.

ورأى مصطفى أن الهجري "خاطر أو قامر" بمستقبل السويداء، مبيناً أنه "لا ينبغي أن تكون فكرة وجود حصار مطروحة نهائياً، وليست في واقع أي سوري وطني".

في هذا السياق، شدد مصطفى على أن الهجري استأثر بالمساعدات التي أدخلتها الدولة، ويحاول أحياناً استخدامها لـ"شراء الولاءات ومعاقبة الخصوم داخل السويداء".

وعن إسرائيل، أكد الوزير أن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو يخاطر بالمنطقة لخدمة مصالحه السياسية، وأن إسرائيل لا تدعم الدروز بل تضطهدهم داخل أراضيها، وتسعى لتكرار تجربتها مع الدروز داخل الخط الأخضر في سوريا.